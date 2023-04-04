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На Буковине айтишник хранил и распространял детскую порнографию: детали расследования

4 апреля 2023 12:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Задержание подозреваемого
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Черновицкой области полиция провела следственные действия и выявила преступную деятельность 30-летнего местного жителя. В ходе санкционированного обыска, правоохранители обнаружили компьютер и жесткие диски, на которых находился контент, относящийся к детской порнографии

Об этом сообщает Нацполиция в Черновицкой области.

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Расследование

Судебная экспертиза подтвердила, что файлы на дисках были порнографического характера и относились к детской порнографии.

Сотрудники Следственного управления ГУНП в Черновицкой области в сотрудничестве с коллегами из областного отдела противодействия киберпреступлениям ГКП Нацполиции установили, что мужчина получил доступ, загрузил и хранил запрещенный контент на накопителях. Кроме того, он добавил в Интернет четыре видеофайла с детской порнографией в октябре прошлого года.

Согласно украинскому уголовному кодексу, за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. В данном случае, мужчине было предъявлено обвинение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 и 3 статьи 301-1 Кодекса Украины.

Напомним, что в Европе украинских женщин и девушек пытаются вовлечь в сексуальную эксплуатацию. Также в мире вырос интерес к взрослому контенту, где якобы показаны беженцы из Украины.

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