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На Буковині айтішник зберігав та поширював дитячу порнографію: деталі розслідування

4 квітня 2023 12:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Затримання підозрюваного
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Чернівецькій області поліція провела слідчі дії та виявила злочинну діяльність 30-річного місцевого жителя. В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили комп'ютер і жорсткі диски, на яких знаходився контент, що належить до дитячої порнографії.

Про це повідомляє Нацполіція у Чернівецькій області.

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Розслідування

Судова експертиза підтвердила, що файли на дисках були порнографічним і ставилися до дитячої порнографії.

Співробітники Слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області у співпраці з колегами з обласного відділу протидії кіберзлочинам ДКП Нацполіції встановили, що чоловік отримав доступ, завантажив та зберігав заборонений контент на накопичувачах. Крім того, він додав до Інтернету чотири відеофайли з дитячою порнографією у жовтні минулого року.

Згідно з українським кримінальним кодексом, за отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення або інше переміщення, виготовлення, збут та розповсюдження передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років. У цьому випадку чоловікові було пред'явлено звинувачення у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 та 3 статті 301-1 Кодексу України.

Нагадаємо, що в Європі українських жінок і дівчат намагаються залучити до сексуальної експлуатації. Також у світі виріс інтерес до дорослого контенту, де нібито показані біженці з України.

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