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МКС возмущен запугиванием прокурора Хана со стороны РФ

21 мая 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
МКС возмущен запугиванием прокурора Хана со стороны РФ
Международный уголовный трибунал. Фото: сайт МКС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Международном уголовном суде обеспокоены и в то же время возмущены из-за объявления в России в розыск прокурора МКС Карима Хана.

Об этом говорится в заявлении Ассамблеи стран-учасниц Римского устава, на основе которого функционирует Международный уголовный суд.

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"Международный уголовный суд осознает и глубоко озабочен необоснованными и неоправданными принудительными мерами, которые, как сообщается, были приняты против должностных лиц МКС", — говорится в заявлении.

Там также призывают все государства уважать независимость Международного уголовного суда и "объединиться в борьбе с безнаказанностью".

"Суд будет оставаться непоколебимым в исполнении своего законного мандата по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом", — отмечается в документе.

Дело Путина

Отметим, что в марте МКС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он считается виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Это означает, что Путина могут арестовать, если он уедет в любую страну, которая является членом Международного уголовного суда.

Напомним, Владимир Зеленский в Гааге заявил, что Путин должен быть осужден за агрессию РФ в Украине. Глава государства уверен, что это произойдет после победы Украины в войне, начатой Владимиром Путиным.

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