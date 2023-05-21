МКС обурений залякуванням прокурора Хана з боку РФ

Міжнародний кримінальний суд. Фото: сайт МКС

У Міжнародному кримінальному суд занепокоєні та водночаc обурені через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС Каріма Хана.

Про це йдеться в заяві Асамблеї держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд.

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"Міжнародний кримінальний суд усвідомлює і глибоко стурбований необґрунтованими і невиправданими примусовими заходами, які, як повідомляється, були вжиті проти посадових осіб МКС", — йдеться в заяві.

Там також закликають усі держави поважати незалежність Міжнародного кримінального суду й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".

"Суд залишатиметься непохитним у виконанні свого законного мандату щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, які викликають занепокоєння міжнародної спільноти в цілому", — наголошується в документі.

Справа Путіна

Зауважимо, у березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його вважають винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Це означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у Гаазі заявив, що Путін має бути засуджений за агресію РФ в Україні. Глава держави впевнений, що це станеться після перемоги України у війні, яку розпочав Володимир Путін.