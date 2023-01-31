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Таможенников поймали на махинациях со скорыми: государство понесло 20-миллионный ущерб

31 января 2023 12:34
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Правоохранители поймали двух работников одной из таможен на незаконной схеме, которая обошлась государству в 20 млн грн
Заместителю начальника таможенного поста и начальнику отдела таможенного оформления таможенного поста объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Госбюро расследований и Служба безопасности Украины поймали работников одной из таможен на незаконном продлении сроков таможенного режима ввоза автомобилей. Государство вследствие этого недополучило 20 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Разоблачение преступной схемы

Правоохранители поймали заместителя начальника таможенного поста и начальника отдела таможенного оформления таможенного поста одной из таможен ГТС Украины на преступной схеме, которая стоила государственному бюджету 20 млн гривен.

Злоумышленники, как сообщает Офис генпрокурора, способствовали одному из украинских предприятий в "незаконном продлении сроков таможенного режима" для ввоза 26 автомобилей "скорой".

Государственный бюджет в результате этих действий недополучил 20 млн долларов.

Подозрение и помощь ВСУ

Оба чиновника-таможни объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

21 автомобиль "скорой" с полным медицинским оборудованием еще в мае прошлого года был передан на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, что СБУ разоблачила руководство одного из постов Одесской таможни и отдела пограничной службы на систематическом требовании денег от паломников одного из направлений иудейского течения.

Схема была достаточно простой. Чиновники контрольно-пропускного пункта намеренно и безосновательно затягивали прохождение иностранцами таможенного и пограничного контроля во время их выезда в Молдову. Они "тщательно" проверяли документы, личные вещи, транспортные средства и т.д.

Таким образом, чиновники принуждали к оплате взяток, осознавая, что задержка на границе приведет к опозданию на самолет. Стоимость беспрепятственного пересечения границы одного транспортного средства составляла от 150 до 500 долларов.

Фото: ОГП

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