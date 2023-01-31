Правоохоронці спіймали двох працівників однієї з митниць на незаконній схемі, яка коштувала державі 20 млн грн

Заступника начальника митного посту та начальнику відділу митного оформлення митного посту оголосили підозру у зловживанні службовим становищем

Держбюро розслідувань та Служба безпеки України спіймали працівників однієї із митниць на незаконному продовженні строків митного режиму ввезення автомобілів. Держава внаслідок цього недоотримала 20 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Викриття злочинної схеми

Правоохоронці спіймали заступника начальника митного посту та начальник відділу митного оформлення митного посту однієї з митниць ДМС України на злочинній схемі, яка коштувала державному бюджету 20 млн гривень.

Зловмисники, як інформує Офіс генпрокурора, сприяли одному із українських підприємств у "незаконному продовженні строків митного режиму" для ввезення 26 автомобілів "швидкої".

Державний бюджет внаслідок цих дій недоотримав 20 млн доларів.

Підозра і допомога ЗСУ

Обом посадовцям-митникам оголосили підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

21 автомобіль "швидкої" з повним медичним обладнанням ще у травні минулого року був передани на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, що СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії.

Схема була доволі простою. Посадовці контрольно-пропускного пункту умисно і безпідставно затягували проходження іноземцями митного та прикордонного контролю під час їх виїзду до Молдови. Вони "ретельно" перевіряли документи, особисті речі, транспортні засоби тощо.

У такий спосіб посадовці примушували до сплати хабарів, усвідомлюючи що затримка на кордоні призведе до запізнення на літак. Вартість безперешкодного перетину кордону одного транспортного засобу становила від 150 до 500 доларів.

Фото: ОГП