Житель Харькова выманивал деньги у желающих бежать за границу: детали преступной схемы
Харьковчанин организовал преступную схему по выманиванию денег. Из желающих незаконно выехать за пределы Украины собирать средства, а затем оставляли с носом посреди дороги.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Аферисты и выезд за границу
19-летний житель Харьковской области организовал преступную схему выдуривания средств из тех граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, чтобы избежать мобилизации.
К своей схеме он привлек еще несколько человек, среди них двое 19-летних юношей и 54-летняя женщина.
Объявление о выезде за границу под прикрытием системы "Шлях" размещалось в Telegram-чатах. Переговоры с "клиентами" проходили в мессенджерах и по телефону в помещении call-центра.
В "call-центре" аферистов. Фото: Харьковская областная прокуратура
Детали преступной схемы
Аферисты обещали приготовить все необходимые документы и организовать непосредственный вывоз за границу.
Стоимость такой услуги составляет от 1000 до 2500 долларов.
На самом же деле никто никого не вывозил за пределы Украины. Мошенники собирали средства, загружали "клиентов" в автомобиль, которым управляла 54-летняя сообщница.
Дальше, через некоторое время, водитель останавливалась — и, когда пассажиры выходили из автомобиля, она уезжала, оставляя жертв аферы на дороге.
Напомним, что на конец марта в Украине уменьшилось количество мужчин, пытающихся незаконно пересечь государственную границу.
Фото: Министерство внутренних дел