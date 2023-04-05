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Житель Харькова выманивал деньги у желающих бежать за границу: детали преступной схемы

5 апреля 2023 12:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Государственная граница Украины, которая так и осталась недостижимой для жертв аферы
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Харьковчанин организовал преступную схему по выманиванию денег. Из желающих незаконно выехать за пределы Украины собирать средства, а затем оставляли с носом посреди дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Аферисты и выезд за границу

19-летний житель Харьковской области организовал преступную схему выдуривания средств из тех граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, чтобы избежать мобилизации.

К своей схеме он привлек еще несколько человек, среди них двое 19-летних юношей и 54-летняя женщина.

Объявление о выезде за границу под прикрытием системы "Шлях" размещалось в Telegram-чатах. Переговоры с "клиентами" проходили в мессенджерах и по телефону в помещении call-центра.

Афера с выездом за границу

Афера с выездом за границу

В "call-центре" аферистов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Детали преступной схемы

Аферисты обещали приготовить все необходимые документы и организовать непосредственный вывоз за границу.

Стоимость такой услуги составляет от 1000 до 2500 долларов.

На самом же деле никто никого не вывозил за пределы Украины. Мошенники собирали средства, загружали "клиентов" в автомобиль, которым управляла 54-летняя сообщница.

Дальше, через некоторое время, водитель останавливалась — и, когда пассажиры выходили из автомобиля, она уезжала, оставляя жертв аферы на дороге.

Напомним, что на конец марта в Украине уменьшилось количество мужчин, пытающихся незаконно пересечь государственную границу.

Фото: Министерство внутренних дел

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