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Мешканець Харкова видурював гроші в охочих втекти за кордон: деталі злочинної схеми

5 квітня 2023 12:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Державний кордон України, який так і залишився недосяжним для жертв афери
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Харків’янин організував злочинну схему з видурювання грошей. З бажаючих незаконно виїхати за межі України збирати кошти, а потім залишали з носом посеред дороги.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Аферисти і виїзд за кордон

19-річний мешканець Харківської області організував злочинну схему з видурювання коштів з тих громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, аби уникнути мобілізації.

До своєї схеми він залучив ще кількох людей, серед них — двоє 19-річних юнаків та 54-річна жінка.

Оголошення про виїзд за кордон під прикриттям системи "Шлях" розміщувалися в Telegram-чатах. Перемовини із "клієнтами" відбувалися у месенджерах та по телефону у приміщенні "call-центру".

Афера із виїздом за кордон

Афера із виїздом за кордон

В "call-центрі" аферистів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі злочинної схеми

Аферисти обіцяли приготувати усі необхідні документи та організувати безпосереднє вивезення за кордон.

Вартість такої послуги становить від 1000 до 2500 доларів США.

Насправді ж, ніхто нікого не вивозив за межі України. Шахраї збирали кошти, завантажували "клієнтів" у автомобіль, яким керувала 54-річна спільниця. 

Далі, через деякий час, водійка зупинялася — і, коли пасажири виходили із автомобіля, вона їхала геть, залишаючи жертв афери на дорозі.

Нагадаємо, що на кінець березня в Україні зменшилася кількість чоловіків, які намагаються незаконно перетнути державний кордон.

Фото: Міністерство внутрішніх справ

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