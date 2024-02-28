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Масштабная схема по похищению военной одежды — ГБР разоблачило преступную группу

28 февраля 2024 16:14
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Бригадир София
редактор
Масштабная схема по похищению военной одежды — ГБР разоблачило преступную группу
Государственное бюро расследований разоблачило ОПГ. Фото: ДБР
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины раскрыли преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Территориальной обороны Киева. Организованная преступная группа включала в себя не только гражданских лиц, но и военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 28 февраля.

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Преступную схему создал один из гражданских, оказывавший влияние на некоторых подчиненных ему военнослужащих.

Какую сумму ущерб нанесла преступная группа государству

Украденное имущество включает в себя разнообразную военную амуницию - бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обуви и т.д. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 3,6 миллиона гривен, хотя точные цифры определятся после проведения следственных действий и экспертиз.

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Конфискованы в процессе задержания деньги. Фото: ДБР

В ходе обысков правоохранители обнаружили большие запасы военного имущества, предназначенного для продажи через интернет-площадки. Злоумышленники пытались вместо следов, срезая бирки, указывавшие на его назначение военным ВСУ.

Как произошло задержание преступников

Задержание организатора и его сообщников произошло во время продажи военного имущества, стоимость которого превышала 2 миллиона гривен с большой скидкой почти в 50%.

Организатору и участникам преступной группировки объявили о подозрении в присвоении военнослужащим имущества, совершенного должностным лицом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения.

Напомним, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины выявили факты незаконного обогащения должностного лица Министерства обороны в Киеве. В течение 2022-2023 годов чиновник приобрел и переоформил на гражданскую жену недвижимость и роскошный автопарк, общая стоимость которых составляет 14 млн. гривен.

Также мы писали, что НАБУ вместе с САП заявили о разоблачении случая завладения 15,2 миллиона гривен чиновниками Харьковской ОВА.

СБУ
Киев
ГБР
коррупция
Украина
Криминал
арест

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