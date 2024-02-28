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Масштабна оборудка з викрадення військового одягу — ДБР викрило злочинну групу

28 лютого 2024 16:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Масштабна оборудка з викрадення військового одягу — ДБР викрило злочинну групу
Державне бюро розслідувань викрило ОЗГ. Фото: ДБР
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України розкрили злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Територіальної оборони Києва. Організована злочинна група включала в себе не лише цивільних осіб, а й військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба ДБР в середу, 28 лютого.

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Злочинну схему створив один з цивільних, який мав вплив на деяких підлеглих йому військовослужбовців.

Яку суму збитків завдала злочинна група державі

Вкрадене майно включає в себе різноманітну військову амуніцію — бронежилети, шоломи, зимові та літні комплекти одягу, взуття тощо. Загальна сума завданих збитків перевищила 3,6 мільйона гривень, хоча точні цифри визначаться після проведення слідчих дій та експертиз.

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Конфісковані у процесі затримання гроші. Фото: ДБР

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси військового майна, призначеного для продажу через інтернет-майданчики. Зловмисники намагалися замести сліди, зрізаючи бирки, що вказували на його призначення військовим ЗСУ.

Як відбулося затримання злочинців

Затримання організатора та його спільників відбулося під час продажу військового майна, вартість якого перевищувала 2 мільйони гривень із великою знижкою у майже 50%.

Організатору та учасникам злочинного угрупування оголосили про підозру у привласненні військовослужбовцем майна, що вчинено службовою особою зі зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що нещодавно співробітники Служби безпеки України виявили факти незаконного збагачення посадовця Міністерства оборони в Києві. Протягом 2022-2023 років чиновник придбав та переоформив на цивільну дружину нерухомість та розкішний автопарк, загальна вартість яких становить 14 млн гривень.

Також ми писали, що НАБУ разом із САП заявили про викриття випадку заволодіння 15,2 мільйонами гривень чиновниками Харківської ОВА.

СБУ
Київ
ДБР
корупція
Україна
Кримінал
арешт

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