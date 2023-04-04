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Майора Холодного, который наехал на трех курсанток, заключили в тюрьму на 6 лет

4 апреля 2023 01:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Майора Холодного, навеселе наехавшего на трех курсанток, заключили в тюрьму на 6 лет
Обвиняемый Владимир Холодный в зале суда
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Шевченковский райсуд Киева 3 апреля вынес приговор в отношении майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного. В нетрезвом состоянии он сбил трех первокурсниц. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения. Он проведет за решеткой 6 лет.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

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Сторона защиты еще определяется, подавать ли апелляцию.

Помимо заключения суд запретил майору на 3 года управлять транспортными средствами. 

Также удовлетворен иск военного госпиталя о взыскании с Владимира Холодного 249 тысяч гривен на лечение потерпевших. В результате действий майора у двух девушек ампутировали по одной ноге, у третьей были переломы ног.

Ранее адвокат в суде сообщал, что за последние два года Холодный не мог устроиться на работу и не имел никакого дохода, чтобы помогать потерпевшим. Защитник заверил, что майор признает вину в полном объеме.

Сторона обвинения требовала для подсудимого максимального наказания – 8 лет тюрьмы. По мнению прокурора, мягкое наказание для Холодного негативно повлияет на отношение других водителей к правилам дорожного движения.

Подробности аварии

Трагедия произошла 25 августа 2020 года. Майор наехал на девушек, которые стояли на крыльце, ожидая своей первой военной формы. В прокуратуре Киева подтвердили, что мужчина, на территории военного колледжа на улице Зоологической сбивший трех курсанток, находился в нетрезвом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Холодный служил в воинской части и только 13 августа 2020 года, то есть за две недели до аварии, был переведен в Академию на должность начальника курса факультета подготовки военных врачей.

Вина Холодного подтверждается свидетельскими показаниями и выводами экспертов. Отягчает наказание за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в пригороде украинской столицы по невнимательности водителя автобуса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Пострадали в результате ДТП до десяти человек.

 

 

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