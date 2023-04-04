Майора Холодного, який напідпитку наїхав на трьох курсанток, ув’язнили на 6 років

Обвинувачений Володимир Холодний у залі суду

Шевченківський райсуд Києва 3 квітня виніс вирок щодо майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який напідпитку машиною збив трьох першокурсниць. Чоловіка визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Він проведе за ґратами шість років.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

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Сторона захисту ще визначається, чи подавати апеляцію.

Крім ув’язнення, суд заборонив майору на 3 роки керувати транспортними засобами.

Також задоволено позов військового госпіталю про стягнення з Володимира Холодного 249 тисяч гривень на лікування потерпілих. Унаслідок дій майора у двох дівчат ампутували по одній нозі, у третьої були переломи ніг.

Раніше адвокат у суді повідомляв, що за останні два роки Холодний не міг влаштуватися на роботу і не мав жодного доходу, щоб допомагати потерпілим. Захисник запевнив, що майор визнає провину в повному обсязі.

Сторона звинувачення вимагала для підсудного максимального покарання — 8 років увʼязнення. На думку прокурора, м'яке покарання для Холодного негативно вплине на ставлення інших водіїв до правил дорожнього руху.

Подробиці аварії

Трагедія сталася 25 серпня 2020 року. Майор наїхав на дівчат, які стояли на ґанку, чекаючи на свою свою першу військову форму. У прокуратурі Києва підтвердили, що чоловік, котрий на території військового коледжу на вулиці Зоологічній збив трьох курсанток, перебував у нетверезому стані. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Холодний служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020 року, тобто за два тижні до аварії, був переведений до Академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.

Провина Холодного підтверджується показаннями свідків і висновками експертів. Обтяжує покарання скоєння злочину в стані алкогольного спʼяніння.

Нагадаємо, у передмісті української столиці через неуважність водія автобусу сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Постраждало внаслідок ДТП до десяти осіб.