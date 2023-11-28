Львовская прокуратура сообщила о подозрении украинцу, который волонтерил для оккупантов

Один из волонтеров ВС РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Во Львовской областной прокуратуре сообщили о подозрении гражданину Украины из временно оккупированного Донецка. Его подозревают в пособии русской армии и боевикам ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры Львова.

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По данным следствия, в марте-мае этого года дончанин добровольно оказывал помощь боевикам ДНР и российской армии. Для этого он через собственный аккаунт во "ВКонтакте" публиковал сбор средств на нужды захватчиков и террористов. Он осуществлял сбор на приобретение дронов в основном для ВС РФ.

Подозреваемый дончанин. Источник: Львовская областная прокуратура

Более того, фигурант добровольно собирал и передавал оккупантам медицинские аптечки, обезболивающие лекарства, гомеостатические повязки и прочее. Также он занимался закупкой генераторов и радиостанций.

Напомним, что ранее чешские волонтеры заявили о запуске сбора средств на американский вертолет "Черный ястреб" для украинских военных. Также недавно в Пролетарском районе Донецка прогремели взрывы.