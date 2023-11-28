Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Львовская прокуратура сообщила о подозрении украинцу, который волонтерил для оккупантов arrow

Львовская прокуратура сообщила о подозрении украинцу, который волонтерил для оккупантов

28 ноября 2023 17:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Львовская прокуратура сообщила о подозрении украинцу, который волонтерил для оккупантов
Один из волонтеров ВС РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львовской областной прокуратуре сообщили о подозрении гражданину Украины из временно оккупированного Донецка. Его подозревают в пособии русской армии и боевикам ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры Львова.

Читайте также:

Подозреваемый волонтер для оккупантов

По данным следствия, в марте-мае этого года дончанин добровольно оказывал помощь боевикам ДНР и российской армии. Для этого он через собственный аккаунт во "ВКонтакте" публиковал сбор средств на нужды захватчиков и террористов. Он осуществлял сбор на приобретение дронов в основном для ВС РФ.

Львовская прокуратура сообщила о подозрении украинцу, который волонтерил для оккупантов
Подозреваемый дончанин. Источник: Львовская областная прокуратура

Более того, фигурант добровольно собирал и передавал оккупантам медицинские аптечки, обезболивающие лекарства, гомеостатические повязки и прочее. Также он занимался закупкой генераторов и радиостанций.

Напомним, что ранее чешские волонтеры заявили о запуске сбора средств на американский вертолет "Черный ястреб" для украинских военных. Также недавно в Пролетарском районе Донецка прогремели взрывы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме