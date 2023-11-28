Львівська прокуратура повідомила про підозру українцю, який волонтерив для окупантів

Один з волонтерів ЗС РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Львівській обласній прокуратурі повідомили про підозру громадянину України з тимчасово окупованого Донецька. Його підозрюють у посібництві російській армії та бойовикам ДНР.

Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури Львова.

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Підозрюваний волонтерив для окупантів

За даними слідства, протягом березня-травня цього року дончанин добровільно надавав допомогу бойовикам ДНР та російській армії. Для цього він через власний акаунт у "ВКонтакте" публікував збори коштів на потреби загарбників та терористів. Він здійснював збір на придбання дронів переважно для ЗС РФ.

Підозрюваний дончанин. Джерело: Львівська обласна прокуратура

Ба більше, фігурант добровільно збирав та передавав окупантам медичні аптечки, знеболювальні ліки, гомеостатичні пов’язки та інше. Також він займався закупівлею генераторів та радіостанцій.

Нагадаємо, що раніше чеські волонтери заявили про запуск збору коштів на американський гелікоптер "Чорний яструб" для українських військових. Також не так давно у Пролетарському районі Донецька пролунали вибухи.