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Львовская полиция разоблачила незаконное производство глушителей : что грозит злоумышленникам

13 марта 2023 17:08
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовские полицейские разоблачили незаконное производство некачественных глушителей к оружию
Организатору и трем сообщникам сообщили о подозрении
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовские полицейские разоблачили незаконное производство некачественных глушителей к оружию. Их продавали под логотипом украинского бренда, но качество товара было несоответствующим, что ухудшало точность стрельбы. Организаторам сообщили подозрение.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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Фигуранты реализовывали устройства для бесшумной стрельбы под украинским брендом. Продукция не соответствовала техническим стандартам: во время ее использования ухудшалась точность стрельбы и даже зафиксированы случаи разрыва. На жалобы от покупателей подпольные производители не обращали внимания. говорится в сообщении

Оперативники установили организатора и трех причастных к подпольному производству, которое обустроили во Львове. В прокуратуре уточнили, что это отец и сын, привлекшие своего товарища и работника предприятия. Глушители они продавали через интернет-магазины, указывая на ложные характеристики товара. Также они установили сеть сбыта товара физическим и юридическим лицам. Такие глушители отсылали на фронт.

Как добавили в полиции, пользователи жаловались производителям, но игнорировали замечания. После того, как жалобы получил официальный производитель этого бренда, он обратился в полицию.

Департамент стратегических расследований уточнил, что первые обыски провели еще в сентябре 2022 года, в ходе которых изъяли почти 200 глушителей разного типа, комплектующие к ним, автомат Калашникова, автомобиль, почти 100 тысяч гривен и документы о переводе денег. Также были задокументированы факты продаж некачественных глушителей.

После сбора доказательств организатору, соорганизатору и двум сообщникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 177 УК (нарушение прав на изобретение, полезная модель, промышленный образец, топография интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, мы ранее писали, что житель Молдовы пытался незаконно вывезти из Украины оптические прицелы .

Также мы писали, что пес Рембо помог одесским пограничникам выявить наркотики, которые 42-летняя гражданка Украины пыталась вывезти в соседнюю страну.

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