Львівські поліцейські викрили незаконне виробництво неякісних глушників до збро

Організатору і трьом спільникам повідомили про підозру

Львівські поліцейські викрили незаконне виробництво неякісних глушників до зброї. Їх продавали під логотипом українського бренду, але якість товару була невідповідна, що погіршувало точність стрільби. Організаторам повідомили підозру.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Фігуранти реалізовували пристрої для безшумної стрільби під українським брендом. Продукція не відповідала технічним стандартам: під час її використання погіршувалася точність стрільби та навіть зафіксовані випадки розриву. На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили і до офіційного виробника", — йдеться у повідомленні

Оперативники встановили організатора і трьох причетних до підпільного виробництва, яке облаштували у Львові. У прокуратурі уточнили, що це батько та син, які залучили свого товариша і працівника підприємства. Глушники вони продавали через інтернет-магазини, зазначаючи хибні характеристики товару. Також вони налагодили мережу збуту товару фізичним та юридичним особам. Такі глушники відсилали на фронт.

Як додали у поліції, користувачі скаржилися виробникам, але вони ігнорували зауваження. Після того, як скарги отримав офіційний виробник цього бренду, він звернувся до поліції.

Департамент стратегічних розслідувань уточнив, що перші обшуки провели ще у вересні 2022 року, під час яких вилучили майже 200 глушників різного типу, комплектуючі до них, автомат Калашникова, автомобіль, майже 100 тисяч гривень та документи про перекази грошей. Також було задокументовано факти продажу неякісних глушників.

Після збору доказів організатору, співорганізатору та двом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 177 ККУ (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, ми раніше писали, що житель Молдови намагався незаконно вивезти з України оптичні приціли.

Також ми писали, що пес Рембо допоміг одеським прикордонникам виявити наркотики, які 42-річна громадянка України намагалася вивезти до сусідньої країни.