Лубинец рассказал, на каком этапе расследование скандала в психбольнице в Днепре

В феврале в одно из психиатрических учреждений незаконно госпитализировало военного

Дмитрий Лубинец рассказал, что правоохранители расследуют дело по противоправным действиям работников психиатрического учреждения Днепропетровщины. В феврале к омбудсмену обратился военный, которого принудительно госпитализировали.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал в своем Telegram.

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Омбудсмен доложил, что была инициирована проверка психиатрического учреждения, по результатам которого, Каменской окружной прокуратурой Днепропетровской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления.

"В настоящее время осуществляется досудебное расследование, в ходе которого установят все обстоятельства и предоставят правовую квалификацию действиям медицинского персонала указанного заведения", — добавил Дмитрий Лубинец.

Напомним, в феврале мы писали, что к омбудсмену обратился военнослужащий о незаконном содержании в психбольнице. Мужчину принудительно госпитализировали, не предоставив соответствующие документы.

Интересно, что работники заведения не смогли предоставить представителю Уполномоченного никакие документы о правомерности оснований содержания заявителя в больнице в течение 25 дней.