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Лубінець розповів, на якому етапі розслідування скандалу у психіатричній лікарні у Дніпрі

21 березня 2023 12:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У лютому до одного з психіатричних закладів незаконно ушпиталили військового
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Дмитро Лубінець розповів, що правоохоронці розслідують справу щодо протиправних дій працівників психіатричного закладу Дніпропетровщини. У лютому до омбудсмена звернувся військовий, якого примусово ушпиталили.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів у своєму Telegram.

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Деталі

Омбудсмен доповів, що була ініційована перевірка психіатричного закладу, за результатами якої, Камʼянською окружною прокуратурою Дніпропетровської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.

"Нині здійснюється досудове розслідування, під час якого встановлять всі обставини та нададуть правову кваліфікацію діям медичного персоналу зазначеного закладу", — додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, у лютому ми писали, що до омбудсмена звернувся військовослужбовець щодо незаконного утримання в психіатричному закладі. Чоловіка примусово ушпиталили, не надавши відповідних документів.

Цікаво, що працівники закладу не змогли надати представнику Уповноваженого жодних документів щодо правомірності підстав утримання заявника у лікарні протягом 25 днів.

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