Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Корректировал обстрелы "Кинжалами": в Николаевской области задержали агента РФ arrow

Корректировал обстрелы "Кинжалами": в Николаевской области задержали агента РФ

4 июля 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Корректировал обстрелы "Кинжалами": в Николаевской области задержали агента РФ
Задержание агента РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины задержала предателя, планировавшего ракетный удар на здания управления СБУ и оборонного завода в Николаеве. По документам, полученным контрразведкой, агент ФСБ РФ активно работал над новой воздушной атакой.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

По данным оперативной информации, задержанный агент ФСБ РФ активно работал над сбором точных координат целевых объектов. Он проявил интерес к зданиям управления Службы безопасности и оборонного завода и предлагал ударить по ним ракетами "Кинжал".

Также злоумышленник совершал разведывательные действия по расположению и движению других военных подразделений обороны на передовой в южном регионе. Кроме того, он передавал агрессору геолокацию объектов гражданской инфраструктуры.

  •  
  •  
  •  
1/3 _ 3

Однако специалисты Службы безопасности не допустили реализацию враждебных планов, своевременно обнаружив фигуранта и задокументировали его преступные действия. Предателем оказался местный житель, которого российская спецслужба завербовала в начале полномасштабного вторжения.

Какое наказание ждет предателя

Расследование начато, а задержанному уже доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Статья 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • Статья 438 (пособничество в нарушении законов и обычаев войны).

Предатель находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об обнаружении еще одного случая государственной измены, в котором фигурирует агент ФСБ. По полученным доказательствам, этот агент активно собирал разведданные на территории Одесской области.

Также мы писали, что одесские прокуроры в сфере обороны передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк" 1 бригады надводных кораблей центра морских операций Военно-Морских сил Украины. Его обвиняют в дезертирстве и государственной измене (согласно статьям 408 и 111 Уголовного кодекса Украины).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз