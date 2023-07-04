Корректировал обстрелы "Кинжалами": в Николаевской области задержали агента РФ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала предателя, планировавшего ракетный удар на здания управления СБУ и оборонного завода в Николаеве. По документам, полученным контрразведкой, агент ФСБ РФ активно работал над новой воздушной атакой.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным оперативной информации, задержанный агент ФСБ РФ активно работал над сбором точных координат целевых объектов. Он проявил интерес к зданиям управления Службы безопасности и оборонного завода и предлагал ударить по ним ракетами "Кинжал".

Также злоумышленник совершал разведывательные действия по расположению и движению других военных подразделений обороны на передовой в южном регионе. Кроме того, он передавал агрессору геолокацию объектов гражданской инфраструктуры.





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Однако специалисты Службы безопасности не допустили реализацию враждебных планов, своевременно обнаружив фигуранта и задокументировали его преступные действия. Предателем оказался местный житель, которого российская спецслужба завербовала в начале полномасштабного вторжения.

Какое наказание ждет предателя

Расследование начато, а задержанному уже доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Статья 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

Статья 438 (пособничество в нарушении законов и обычаев войны).

Предатель находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об обнаружении еще одного случая государственной измены, в котором фигурирует агент ФСБ. По полученным доказательствам, этот агент активно собирал разведданные на территории Одесской области.

Также мы писали, что одесские прокуроры в сфере обороны передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк" 1 бригады надводных кораблей центра морских операций Военно-Морских сил Украины. Его обвиняют в дезертирстве и государственной измене (согласно статьям 408 и 111 Уголовного кодекса Украины).