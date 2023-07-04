Коригував обстріли "Кинджалами": на Миколаївщині затримали агента РФ

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала зрадника, який планував ракетний удар на будівлі управління СБУ та оборонного заводу в Миколаєві. За документами, отриманими контррозвідкою, агент ФСБ РФ активно працював над новою повітряною атакою.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними оперативної інформації, затриманий агент ФСБ РФ активно працював над збиранням точних координат цільових об'єктів. Він виявив інтерес до будівель управління Служби безпеки та оборонного заводу, та пропонував вдарити по них ракетами "Кинджал".

Також зловмисник здійснював розвідувальні дії стосовно розташування та руху інших військових підрозділів оборони на передовій в південному регіоні. Крім того, він передавав агресору геолокацію об'єктів цивільної інфраструктури.





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Однак спеціалісти Служби безпеки не допустили реалізації ворожих планів, своєчасно виявивши фігуранта і задокументували його злочинні дії. Зрадником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення.

Яке покарання чекає на зрадника

Розслідування розпочато, а затриманому вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

Стаття 438 (пособництво в порушенні законів та звичаїв війни).

Зрадник перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) оголосила про виявлення ще одного випадку державної зради, в якому фігурує агент ФСБ. За отриманими доказами, цей агент активно збирав розвіддані на території Одеської області.

Також ми писали, що одеські прокурори у сфері оборони передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира протичовнового корвета "Луцьк" 1 бригади надводних кораблів центру морських операцій Військово-Морських сил України. Його звинувачують у дезертирстві та державній зраді (згідно зі статтями 408 та 111 Кримінального кодексу України).