Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Коригував обстріли "Кинджалами": на Миколаївщині затримали агента РФ arrow

Коригував обстріли "Кинджалами": на Миколаївщині затримали агента РФ

4 липня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Коригував обстріли "Кинджалами": на Миколаївщині затримали агента РФ
Затримання агента РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки України затримала зрадника, який планував ракетний удар на будівлі управління СБУ та оборонного заводу в Миколаєві. За документами, отриманими контррозвідкою, агент ФСБ РФ активно працював над новою повітряною атакою. 

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

За даними оперативної інформації, затриманий агент ФСБ РФ активно працював над збиранням точних координат цільових об'єктів. Він виявив інтерес до будівель управління Служби безпеки та оборонного заводу, та пропонував вдарити по них ракетами "Кинджал".

Також зловмисник здійснював розвідувальні дії стосовно розташування та руху інших військових підрозділів оборони на передовій в південному регіоні. Крім того, він передавав агресору геолокацію об'єктів цивільної інфраструктури.

  •  
  •  
  •  
1 / 3

Однак спеціалісти Служби безпеки не допустили реалізації ворожих планів, своєчасно виявивши фігуранта і задокументували його злочинні дії. Зрадником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення.

Яке покарання чекає на зрадника

Розслідування розпочато, а затриманому вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • Стаття 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • Стаття 438 (пособництво в порушенні законів та звичаїв війни).

Зрадник перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) оголосила про виявлення ще одного випадку державної зради, в якому фігурує агент ФСБ. За отриманими доказами, цей агент активно збирав розвіддані на території Одеської області.

Також ми писали, що одеські прокурори у сфері оборони передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира протичовнового корвета "Луцьк" 1 бригади надводних кораблів центру морських операцій Військово-Морських сил України. Його звинувачують у дезертирстві та державній зраді (згідно зі статтями 408 та 111 Кримінального кодексу України).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз