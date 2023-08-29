Компании Бубки заключили новые контракты с оккупантами, несмотря на уголовное производство, — СМИ

Украинский спортсмен Сергей Бубка. Фото: google

Несмотря на открытое летом уголовное производство по подозрению в пособничестве государству-агрессору, олимпийский чемпион по прыжкам с шестом и Герой Украины Сергей Бубка остается членом НОК Украины, а российские компании, которыми он владеет вместе с братом, заключают новые контракты с оккупантами.

Об этом в своем расследовании сообщает Bihus.Info.

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Еще в начале июля журналистам удалось выяснить, что российская фирма Монблан, принадлежащая Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает горючее террористам.

"Тогда мы нашли три контракта более чем на 800 тысяч рублей. За эти деньги "Фирма Монблан" продала горючее оккупантам из России и псевдообразование "ДНР. Еще точнее — продала талоны на горючее, которые можно использовать на заправках "Монблана". Их как минимум шесть, и все они работают на оккупированной Россией территории Украины — в Донецке и по области", — говорится в расследовании.

Как отмечают журналисты-расследователи, после выхода сюжета СБУ открыла уголовное производство.

При этом сам Бубка никак не прокомментировал найденные расследователями документы.

В то же время министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, параллельно являющийся президентом НОК (до ноября 2022 года на этом посту был Бубка), заявил, что сразу поговорил с олимпийским чемпионом: "Бубка Сергей Назарович ответил, что он готовит иск в суд, будет защищать свою честь".

Однако никаких исков не последовало, а Бубка так и дальше спокойно сотрудничал с врагом. Более того, в российских реестрах светится российский налоговый номер Сергея Бубки. Настоящий и на сегодня активный. Если верить порядку формирования таких кодов, то он был издан в Крыму, в Евпатории.

Несмотря на обнародованные журналистами Bihus.Info документы, открытые уголовные производства и общественный резонанс, Сергей Бубка по-прежнему остается членом Национального олимпийского комитета. Более того, на комиссии атлетов, когда один из ее членов Владислав Гераскевич поднял вопрос о временном исключении Бубки из организации.

Напомним, что олимпийский чемпион Сергей Бубка готовит иск против журналистов, опубликовавших расследование о его сотрудничестве с оккупантами. Экс-голова НОК Украины все отрицает и будет "защищать свою честь".