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Компанії Бубки уклали нові контракти з окупантами попри свіже кримінальне провадження, — ЗМІ

29 серпня 2023 10:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Компанії Бубки уклали нові контракти з окупантами попри свіже кримінальне провадження, — ЗМІ
Український спортсмен Сергій Бубка. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри відкрите влітку кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору, олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною та Герой України Сергій Бубка залишається членом НОК України, а російські компанії, якими він володіє разом з братом, укладають нові контракти з окупантами.

Про це у своєму розслідуванні повідомляє Bihus.Info.

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Ще на початку липня журналістам вдалося з'ясувати, що російська фірма "Монблан", яка належить Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам.

"Тоді ми знайшли три контракти на понад 800 тисяч рублів. За ці гроші "Фірма Монблан" продала пальне окупантам з Росії та псевдоутворення "ДНР. Ще точніше — продала талони на пальне, які можна використати на заправках "Монблану". Їх як мінімум шість, і вони усі працюють на окупованій Росією території України — у Донецьку та по області", — йдеться у розслідуванні. 

Як зазначають журналісти-розслідувачі, після виходу сюжету СБУ відкрила кримінальне провадження.

При цьому сам Бубка жодним чином не прокоментував знайдені розслідувачами документи.

Водночас міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який паралельно є президентом НОК (до листопада 2022-го року на цій посаді був Бубка), заявив, що одразу поговорив з олімпійським чемпіоном: "Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь".

Однак ніяких позовів не було, а Бубка так і далі спокійно співпрацював з ворогом. Щобільше, в російських реєстрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки. Справжній і станом на зараз активний. Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий у Криму, в Євпаторії.

Попри оприлюднені журналістами Bihus.Info документи, відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету. Щобільше, на комісії атлетів, коли один із її членів Владислав Гераскевич порушив питання про тимчасове виключення Бубки з організації.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон Сергій Бубка готує позов проти журналістів, які опублікували розслідування про його співпрацю з окупантами. Ексочільник НОК України все заперечує та "захищатиме свою честь".

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