Бывшего мэра Рубежного осудили за коллаборационизм

Бывший мэр Рубежного, перешедший на сторону РФ. Фото: Луганская областная прокуратура

‚В пятницу, 19 мая, офис Генпрокурора Украины сообщили, что эксмер Рубежного получил приговор за коллаборационизм. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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При публичном обвинении Луганской областной прокуратуры бывший Рубежанский городской голова признан виновным в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Отмечается, что осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание. Лишение свободы сроком в 10 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества. Также ему запрещено в течение 15 лет работать в органах власти, местного самоуправления и других учреждениях, занимая должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В марте 2022 года чиновник согласился на предложение представителей оккупационных властей государства-агрессора стать "главой администрации города Рубежное ЛНР". Мужчина публично отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с оккупантами.

Также сообщается, что он неоднократно давал интервью пропагандистским медиаресурсам псевдореспублики. На одной из видеозаписей, опубликованной на телеграмм-канале главы Чеченской Республики, осужденный вместе с "кадыровцами" рассказывал об обыске у военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого после назначения на псевдодолжность руководитель оккупационной администрации проводил личные приемы населения в захваченном врагом городе. На них публично заявлял, что поддерживает действия страны-агрессора, в том числе и так называемую "специальную военную операцию".

Напомним, что 17 мая Львовская областная прокуратура сообщила об осуждении мужчины за госизмене. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.