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Колишнього мера Рубіжного засудили за колабораціонізм

19 травня 2023 12:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Колишнього мера Рубіжного засудили за колабораціонізм
Колишній мер Рубіжного, який перейшов на сторону РФ. Фото: Луганська обласна прокуратура
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

​У п'ятницю, 19 травня, офіс Генпрокурора України повідомив, що ексмер Рубіжного отримав вирок за колабораціонізм. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури колишнього Рубіжанського міського голову визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Зазначається, що засудженому призначено максимальне в межах санкції покарання. Позбавлення волі строком в 10 років з конфіскацією всього належного майна. Також йому заборонено упродовж 15 років працювати в органах влади, місцевого самоврядування та інших установах, обіймаючи посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У березні 2022 року чиновник погодився на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора стати "керівником адміністрації міста Рубіжне ЛНР". Чоловік публічно заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та закликав до співпраці з окупантами.

Також повідомляється, що він неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки. На одному з відеозаписів, опублікованому на телеграм-каналі голови Чеченської Республіки, засуджений разом із "кадирівцями" розповідав про обшук у військовослужбовця Збройних сил України.

Крім цього після призначення на псевдопосаду керівник окупаційної адміністрації проводив особисті прийоми населення в захопленому ворогом місті. На них публічно заявляв, що підтримує дії країни-агресора, зокрема і так звану "спеціальну воєнну операцію".

Нагадаємо, що 17 травня Львівська обласна прокуратура повідомила про засудження чоловіка за держзраду. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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