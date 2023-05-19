Колишнього мера Рубіжного засудили за колабораціонізм
У п'ятницю, 19 травня, офіс Генпрокурора України повідомив, що ексмер Рубіжного отримав вирок за колабораціонізм. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури колишнього Рубіжанського міського голову визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Зазначається, що засудженому призначено максимальне в межах санкції покарання. Позбавлення волі строком в 10 років з конфіскацією всього належного майна. Також йому заборонено упродовж 15 років працювати в органах влади, місцевого самоврядування та інших установах, обіймаючи посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
У березні 2022 року чиновник погодився на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора стати "керівником адміністрації міста Рубіжне ЛНР". Чоловік публічно заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та закликав до співпраці з окупантами.
Також повідомляється, що він неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки. На одному з відеозаписів, опублікованому на телеграм-каналі голови Чеченської Республіки, засуджений разом із "кадирівцями" розповідав про обшук у військовослужбовця Збройних сил України.
Крім цього після призначення на псевдопосаду керівник окупаційної адміністрації проводив особисті прийоми населення в захопленому ворогом місті. На них публічно заявляв, що підтримує дії країни-агресора, зокрема і так звану "спеціальну воєнну операцію".
Нагадаємо, що 17 травня Львівська обласна прокуратура повідомила про засудження чоловіка за держзраду. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна.