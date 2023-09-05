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Киевские прокуроры разоблачили директоров двух школ в Мариуполе, которые помогали россиянам

5 сентября 2023 13:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевские прокуроры разоблачили директоров двух школ в Мариуполе, которые помогали россиянам
Фигурантка дела. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Столичные прокуроры сообщили о подозрении двум педагогам, которые помогали России на временно оккупированных территориях. Речь идет о директорах школ в Мариуполе.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Директора двух мариупольских школ помогали российским оккупантам вводить российские "стандарты" образования на временно захваченной территории Донецкой области.

Прокурорам удалось разоблачить в Мариуполе 46-летнюю директора Муниципального образовательного учреждения средняя школа №41 и 67-летнюю директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Талаковская средняя школа администрации города Мариуполя.

"По данным следствия, на своих псевдодолжностях подозреваемые организуют образовательный процесс по так называемым российским "стандартам" и активно участвуют в пропагандистских сюжетах", — говорят правоохранители.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

 

Фигуранты дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове Служба безопасности Украины задержала корректировку , которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи" и сообщала о местонахождении Сил обороны. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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