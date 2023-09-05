Київські прокурори викрили директорів двох шкіл у Маріуполі, які допомагали росіянам

Фігурантка справи. Фото: Київська міська прокуратура

Столичні прокурори повідомили про підозру двом освітянам, які допомагали Росії на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про директорів шкіл у Маріуполі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Директори двох маріупольських шкіл допомагали російським окупантам запроваджувати російські "стандарти" освіти на тимчасово захопленій території Донецької області.

Прокурорам вдалося викрити у Маріуполі 46-річну "директора Муниципального образовательного учреждения средняя школа №41" та 67-річну "директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Талаковская средняя школа администрации города Мариуполя".

"За даними слідства, на своїх псевдопосадах підозрювані організовують освітній процес за так званими російськими "стандартами" та беруть активну участь у пропагандистських сюжетах", — кажуть правоохоронці.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Фігуранти справи. Фото: Київська міська прокуратура

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