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Киевские таможенники предотвратили вывоз сотни археологических находок

19 октября 2023 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киевские таможенники предотвратили вывоз сотни археологических находок
Государственная таможня Украины. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Киевской таможне обнаружили 101 предмет с явными признаками старины. Работники помешали незаконному вывозу археологических находок VIII в. до н. - XIII в. н.э.

Об этом сообщает Минкульт.

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Как установили эксперты среди изъятых находок:

  • 15 бронзовых наконечников стрел от предскифского до скифского времени (VIII-V вв. до н.э.);
  • 4 орудия труда – медно-бронзовые тесла, относящиеся к периоду ранней и средней бронзы (III-середина II ст. до н.э.);
  • 54 бронзовые ременные пряжки и их фрагменты отнесены к черняховской культуре (III-начало V ст.);
  • 9 железных наконечников стрел, отнесенных к салтовской культуре (VX ст.);
  • 15 других предметов были определены экспертами как железные ножи времен Руси (X-XIII вв.).

"Спасибо за бдительность и кропотливую работу работникам Киевской таможни, которые помешали вывозу и продаже предметов, являющихся частью нашей культуры и истории", — отметили в Минкульте.

  • Фото: Киевская таможня
  • Фото: Киевская таможня
  • Фото: Киевская таможня
  • Фото: Киевская таможня
  • Фото: Киевская таможня
  • Фото: Киевская таможня
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Напомним, что во Львовской области на пункте пересечения границы "Грушев — Будомеж" таможенники задержали мужчину, пытавшегося ввезти новинки от компании Apple и других. Общая стоимость товара составляет 2 млн грн.

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