Київські митники запобігли вивезенню сотні археологічних знахідок

Державна митниця України. Фото: google.com

На Київській митниці виявили 101 предмет з явними ознаками старовини. Працівники завадили незаконному вивезенню археологічних знахідок VIII ст до н.е. — ХІІІ ст н.е.

Про це повідомляє Мінкульт.

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Як встановили експерти, серед вилучених знахідок:

15 бронзових наконечників стріл від передскіфського до скіфських часів (VIII-V ст. до н.е.);

4 знаряддя праці – мідно-бронзові тесла, що належать до періоду ранньої та середньої бронзи (III-середина ІІ ст. до н.е.);

54 бронзові ремінні пряжки та їх фрагменти віднесено до черняхівської культури (III-початок V ст.);

9 залізних наконечників стріл, віднесених до салтівської культури (V-X ст.);

15 інших предметів було визначено експертами як залізні ножі доби Русі (X-XIII ст.).

"Дякуємо за пильність і кропітку роботу працівникам Київської митниці, які стали на заваді вивезенню і продажу предметів, що є частиною нашої культури та історії", — зазначили в Мінкульті.

Фото: Київська митниця

Фото: Київська митниця

Фото: Київська митниця

Фото: Київська митниця

Фото: Київська митниця

Фото: Київська митниця 1 / 6

Нагадаємо, що у Львівській області на пункті перетину кордону "Грушів — Будомєж" митники затримали чоловіка, який намагався ввезти новинки від компанії Apple та інших. Загальна вартість товару сягає 2 млн грн.