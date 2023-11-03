Хотел чтобы воздухом подышали — харьковчанин объяснил, почему повредил половецких баб

Подозреваемый в вандализме мужчина со стражами порядка. Фото: Полиция Харьковщины

В центре Харькова были повреждены памятники археологии, известные как половецкие бабы. Мужчина, подозреваемый в совершении акта вандализма, объяснил следователям, что был в состоянии опьянения и разбивал защитные коробки, под которыми были памятники культуры. Он хотел, чтобы "они подышали, посмотрели мир".

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Читайте также:

Половецкие бабы в Харькове. Фото: Суспільне Харків

Мужчина повредил половецких баб

"Во время общения со следователем мужчина вину признал полностью. Объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, решил топором открыть коробки, под которыми были памятники культуры. Хотел, чтобы "они подышали, посмотрели мир", — сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, мужчина безработный, его обнаружили 3 ноября. Его действия квалифицировали по статье об "уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия". Харьковчанину грозит до трех лет лишения свободы.

Повреждение половецких баб в Харькове

Повреждение трех памятников археологии произошло в ночь на 2 ноября. Речь идет о половецких бабах конца XI — начале XII века, которые были расположены в центре Харькова перед историческим музеем.

На стене колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна на улице Белорусской псевдопатриоты повредили мемориал, установленный в память о белорусах, погибших за Украину.

Напомним, что в Киеве спасают от полного уничтожения уникальную скульптуру Дюймовочки. Она находится в Троещине возле больницы №7.