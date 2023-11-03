Хотів щоб повітрям подихали — харків'янин пояснив, чому пошкодив половецьких баб
У центрі Харкова було пошкоджено пам'ятки археології, відомі, як половецькі баби. Чоловік, якого підозрюють у скоєнні акту вандалізму, пояснив слідчим, що був у стані сп’яніння і бив захисні коробки, під якими були пам'ятки культури. Він хотів, щоб "вони подихали, подивились світ".
Про це повідомила пресслужба поліції.
Чоловік пошкодив половецьких баб
"Під час спілкування зі слідчим чоловік вину визнав повністю. Пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, вирішив сокирою відкрити коробки, під якими були пам’ятки культури. Хотів, щоб "вони подихали, подивились світ", — повідомили у пресслужбі.
За даними поліції, чоловік безробітний, його виявили 3 листопада. Його дії кваліфікували за статтею про "знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини". Харків'янину загрожує до трьох років позбавлення волі.
Пошкодження половецьких баб у Харкові
Пошкодження трьох пам'яток археології відбулося в ніч на 2 листопада. Йдеться про половецьких баб кінця XI — початку XII століття, які були розташовані у центрі Харкова перед історичним музеєм.
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