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Хотів щоб повітрям подихали — харків'янин пояснив, чому пошкодив половецьких баб

3 листопада 2023 19:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Хотів щоб повітрям подихали — харків'янин пояснив, чому пошкодив половецьких баб
Підозрюваний у вандалізмі чоловік з правоохоронцями. Фото: Поліція Харківщин
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У центрі Харкова було пошкоджено пам'ятки археології, відомі, як половецькі баби. Чоловік, якого підозрюють у скоєнні акту вандалізму, пояснив слідчим, що був у стані сп’яніння і бив захисні коробки, під якими були пам'ятки культури. Він хотів, щоб "вони подихали, подивились світ".

Про це повідомила пресслужба поліції.

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Половецькі баби у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Чоловік пошкодив половецьких баб

"Під час спілкування зі слідчим чоловік вину визнав повністю. Пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, вирішив сокирою відкрити коробки, під якими були пам’ятки культури. Хотів, щоб "вони подихали, подивились світ", — повідомили у пресслужбі.

За даними поліції, чоловік безробітний, його виявили 3 листопада. Його дії кваліфікували за статтею про "знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини". Харків'янину загрожує до трьох років позбавлення волі.

Пошкодження половецьких баб у Харкові

Пошкодження трьох пам'яток археології відбулося в ніч на 2 листопада. Йдеться про половецьких баб кінця XI — початку XII століття, які були розташовані у центрі Харкова перед історичним музеєм.

На стіні коледжу Київського національного університету технологій та дизайну на вулиці Білоруській "псевдопатріоти" пошкодили меморіал, встановлений у пам'ять про білорусів, які загинули за Україну.

Нагадаємо, що у Києві рятують від повного знищення унікальну скульптуру Дюймовочки. Вона знаходиться на Троєщині біля лікарні №7. 

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