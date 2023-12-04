Хотели продать россиянам детали к МИГ-29 — СБУ разоблачила дельцов из Днепра
Служба безопасности Украины разоблачила дельцов из Днепра. Преступники пытались продать россиянам запчасти, украденные с украинских предприятий, к боевым самолетам МИГ-29. Мужчинам грозит до 12 лет за решеткой.
Об этом сообщили в СБУ.
Разоблачение преступной деятельности по продаже деталей к МИГ-29
СБУ отмечает, что преступники пытались продать стартер-генераторы и авианасосы к истребителям МиГ-29. Общая стоимость запчастей составила 10 млн грн.
Обвинения выдвинули жителю Днепра. Как отмечается, в 2019 году он украл оборудование в самолеты из состава компании-производителя. Следующим его преступным шагом стало перемещение этих деталей другому предпринимателю для хранения и сбыта. Стало известно, что запчасти хранились на территории собственной станции техобслуживания. Для продажи продавец создал объявление на одном из сайтов.
Первыми покупателями могли стать военные РФ, искавшие такие компоненты для своих боевых самолетов. Однако СБУ разоблачило преступную деятельность и помешало продаже.
СБУ изъяла во время обысков:
- десять авианасосов;
- два стартер-генератора;
- тысячу дополнительных запчастей.
Что угрожает преступникам
СБУ продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства незаконной схемы фигурантов. Им грозит до 12 лет лишения свободы. По результатам экспертизы все детали пригодны к использованию в боевых самолетах. Суд принял решение о передаче всех запчастей на нужды ВСУ.
Напомним, СБУ разоблачила в Одессе преступную группировку, которая выдавала себя за правоохранителей. Банда рэкетиров брала "дань" с потенциальных призывников за отсрочку от службы.
Добавим, СБУ задержала вражеского агента, корректировавшего удары по Киеву, в том числе по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему грозит пожизненное заключение.
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