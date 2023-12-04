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Хотели продать россиянам детали к МИГ-29 — СБУ разоблачила дельцов из Днепра

4 декабря 2023 19:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Хотели продать россиянам детали к МИГ-29 — СБУ разоблачила дельцов из Днепра
Детали к МИГ-29. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов из Днепра. Преступники пытались продать россиянам запчасти, украденные с украинских предприятий, к боевым самолетам МИГ-29. Мужчинам грозит до 12 лет за решеткой.

Об этом сообщили в СБУ.

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Разоблачение преступной деятельности по продаже деталей к МИГ-29

СБУ отмечает, что преступники пытались продать стартер-генераторы и авианасосы к истребителям МиГ-29. Общая стоимость запчастей составила 10 млн грн.

Обвинения выдвинули жителю Днепра. Как отмечается, в 2019 году он украл оборудование в самолеты из состава компании-производителя. Следующим его преступным шагом стало перемещение этих деталей другому предпринимателю для хранения и сбыта. Стало известно, что запчасти хранились на территории собственной станции техобслуживания. Для продажи продавец создал объявление на одном из сайтов.

Авианасосы к МИГ-29
Авианасосы к МИГ-29. Фото: СБУ

Первыми покупателями могли стать военные РФ, искавшие такие компоненты для своих боевых самолетов. Однако СБУ разоблачило преступную деятельность и помешало продаже.

Запчасти к МИГ-29
Запчасти к МИГ-29. Фото: СБУ

СБУ изъяла во время обысков:

  • десять авианасосов;
  • два стартер-генератора;
  • тысячу дополнительных запчастей.
Запчасти к боевым самолетам
Запчасти к боевым самолетам. Фото: СБУ

Что угрожает преступникам

СБУ продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства незаконной схемы фигурантов. Им грозит до 12 лет лишения свободы. По результатам экспертизы все детали пригодны к использованию в боевых самолетах. Суд принял решение о передаче всех запчастей на нужды ВСУ.

Сообщение о незаконной продаже деталей к МИГ-29
Уведомление о незаконной продаже деталей к МИГ-29. Фото: скриншот поста СБУ
Сообщение о незаконной продаже деталей к МИГ-29
Уведомление о незаконной продаже деталей к МИГ-29. Фото: скриншот поста СБУ
Сообщение о незаконной продаже деталей к МИГ-29
Уведомление о незаконной продаже деталей к МИГ-29. Фото: скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ разоблачила в Одессе преступную группировку, которая выдавала себя за правоохранителей. Банда рэкетиров брала "дань" с потенциальных призывников за отсрочку от службы.

Добавим, СБУ задержала вражеского агента, корректировавшего удары по Киеву, в том числе по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему грозит пожизненное заключение.

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