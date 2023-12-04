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Хотіли продати росіянам деталі до МІГ-29 — СБУ викрила ділків з Дніпра

4 грудня 2023 19:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Хотіли продати росіянам деталі до МІГ-29 — СБУ викрила ділків з Дніпра
Деталі до МІГ-29. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Служба безпеки України викрила ділків з Дніпра. Злочинці намагалися продати росіянам запчастини, викрадені з українських підприємств, до бойових літаків МІГ-29. Чоловікам загрожує до 12 років за ґратами.

Про це повідомили в СБУ.

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Викриття злочинної діяльності з продажу деталей до МІГ-29

СБУ зазначає, що злочинці намагалися продати стартер-генератори та авіанасоси до винищувачів МіГ-29. Загальна вартість запчастин склала 10 млн грн.

Звинувачення висунули жителю Дніпра. Як зазначається, у 2019 році він вкрав обладнання до літаків зі складу компанії-виробника. Наступним його злочинним кроком стало переміщення цих деталей іншому підприємцю для зберігання і подальшого збуту. Стало відомо, що запчастини зберігалися на території власної станції техобслуговування. Для продажу продавець створив оголошення на одному з сайтів.

Авіанасоси до МІГ-29
Авіанасоси до МІГ-29. Фото: СБУ

Першими покупцями могли стати військові РФ, що саме шукали такі компоненти для своїх бойових літаків. Однак СБУ викрило злочинну діяльність та перешкодило продажу.

Запчастини до МІГ-29
Запчастини до МІГ-29. Фото: СБУ

СБУ вилучила під час обшуків:

  • десять авіанасосів;
  • два стартер-генератори;
  • тисячу додаткових запчастин.
Запчастини до бойових літаків
Запчастини до бойових літаків. Фото: СБУ

Що загрожує злочинцям

Наразі СБУ продовжує розслідування та встановлює всі обставини незаконної схеми фігурантів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. За результатами експертизи, усі деталі придатні до використання у бойових літаках. Суд прийняв рішення про передачу усіх запчастин на потреби ЗСУ.

Повідомлення про незаконний продаж деталей до МІГ-29
Повідомлення про незаконний продаж деталей до МІГ-29. Фото: скриншот допису СБУ
Повідомлення про незаконний продаж деталей до МІГ-29
Повідомлення про незаконний продаж деталей до МІГ-29. Фото: скриншот допису СБУ
Повідомлення про незаконний продаж деталей до МІГ-29
Повідомлення про незаконний продаж деталей до МІГ-29. Фото: скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила в Одесі злочинне угруповання, яке видавало себе за правоохоронців. Банда рекетирів брала "данину" з потенційних призовників за відстрочку від служби.

Додамо, СБУ затримала ворожого агента, який коригував удари по Києву, зокрема по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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