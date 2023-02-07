В Херсоне проверят информацию СМИ о завышенных ценах на форму для терробороны

Херсонская ОВА проверит информацию о завышенных ценах на форму для терробороны
В Херсонской области проведут аудит и проверят эффективность использования бюджетных денег при закупке формы для терробороны. Причиной послужила публикация в СМИ.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.
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Сообщения в СМИ
В Херсонской ОВА отреагировали на публикацию в прессе по закупке формы для местной терробороны.
СМИ отмечали, что в этом процессе, где использовались бюджетные средства, цены были завышены.
Приказ о проверке
Исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации издал распоряжение о проведении внепланового аудита.
Аудиторы должны проверить эффективность использования бюджетных средств при закупке формы для подразделений территориальной обороны.
Обещание бороться с коррупцией
Кроме того, херсонские областные власти заверили, что будут принимать все необходимые меры для предотвращения и противодействия коррупции.
"Мы готовы всесторонне способствовать выявлению таких фактов. Если информация подтвердится, виновные будут обязательно привлечены к ответственности!" — отметили в Херсонской ОВА.
СБУ выявила масштабу схему хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины.
Спецслужба установила, что должностные лица одного из департаментов Министерства обороны подписали соглашения с руководителями двух коммерческих предприятий. Согласно деталям соглашений, фирмы должны были доставить оптовые партии продовольствия в места дислокации подразделений Сил обороны.
Но, как установили следователи СБУ, у предприятий, на счета которых были переведены средства, не было ни производственной базы, ни технологического оборудования.
Вместо выполнения указанных в сделках услуг они просто выводили государственные средства в тень, используя ряд аффилированных фирм.
Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.
Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"