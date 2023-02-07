В Херсоне проверят информацию СМИ о завышенных ценах на форму для терробороны

Областные власти Херсонской области приняли во внимание публикации в СМИ

В Херсонской области проведут аудит и проверят эффективность использования бюджетных денег при закупке формы для терробороны. Причиной послужила публикация в СМИ.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Сообщения в СМИ

В Херсонской ОВА отреагировали на публикацию в прессе по закупке формы для местной терробороны.

СМИ отмечали, что в этом процессе, где использовались бюджетные средства, цены были завышены.

Приказ о проверке

Исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации издал распоряжение о проведении внепланового аудита.

Аудиторы должны проверить эффективность использования бюджетных средств при закупке формы для подразделений территориальной обороны.

Обещание бороться с коррупцией

Кроме того, херсонские областные власти заверили, что будут принимать все необходимые меры для предотвращения и противодействия коррупции.

"Мы готовы всесторонне способствовать выявлению таких фактов. Если информация подтвердится, виновные будут обязательно привлечены к ответственности!" — отметили в Херсонской ОВА.

СБУ выявила масштабу схему хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины.

Спецслужба установила, что должностные лица одного из департаментов Министерства обороны подписали соглашения с руководителями двух коммерческих предприятий. Согласно деталям соглашений, фирмы должны были доставить оптовые партии продовольствия в места дислокации подразделений Сил обороны.

Но, как установили следователи СБУ, у предприятий, на счета которых были переведены средства, не было ни производственной базы, ни технологического оборудования.

Вместо выполнения указанных в сделках услуг они просто выводили государственные средства в тень, используя ряд аффилированных фирм.

Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.

Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"