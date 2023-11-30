ХАМАС признал свою причастность к стрельбе в Иерусалиме, — подробности

Израильские медики на месте инцидента. Фото: скриншот

Боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за атаку со стрельбой на въезде в Иерусалим сегодня утром. В результате теракта погибли трое израильтян и шестеро получили ранения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Мусульманские террористы заявили, что в нападении принимали участие Мурад и Ибрагим Немеры из восточно-ерусалимского района Сур Бахер. Они окрестили их "мучениками джихада".

Как отметил в комментарии изданию глава ШАБАК Ронен Бар, братья входили в ХАМАС, и раньше были заключены за терроризм. Мурад находился в тюрьме в течение 2010-2020 годов за планирование терактов в секторе Газы, а Ибрагим был арестован в 2014 году за нераскрытую террористическую деятельность.

Издание пишет, что боевики вышли из автомобиля около 7:40 утра и открыли огонь по людям на автобусной остановке. В результате нападения погибли трое израильтян: 24-летняя Ливия Дикман, 73-летний судья-раввин Ашдода Элимелех Вассерман и 60-летняя Ханна Иферган.

По сообщению иерусалимской полиции, в том районе находились два вооруженных солдата ЦАХАЛа в увольнении, и вооруженный гражданский житель. Скооперировавшись, они открыли огонь на поражение. Террористы погибли на месте.

ХАМАС отмечает, что теракт является ответом на войну Израиля против террористической группы в секторе Газа. Они окрестили уничтоженных боевиков "мучениками джихада" и заявили о "возмездии израильским детям".

Напомним, что ранее шариатские террористы выразили благодарность российскому президенту Владимиру Путину "за его позицию", пообещав уволить граждан РФ из плена. В то же время, как Израиль, так и ХАМАС Израиль намерены освободить больше людей через катарское посредничество.