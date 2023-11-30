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ХАМАС визнав свою причетність до стрілянини в Єрусалимі, — подробиці

30 листопада 2023 17:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ХАМАС визнав свою причетність до стрілянини в Єрусалимі, — подробиці
Ізраїльські медики на місці інциденту. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бойовики ХАМАС взяли на себе відповідальність за атаку зі стріляниною на в'їзді до Єрусалиму сьогодні вранці. Внаслідок теракту загинули троє ізраїльтян і шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Теракт в Єрусалимі — подробиці

Мусульманські терористи заявили, що в нападі брали участь брати Мурад та Ібрагім Немери зі східноєрусалимського району Сур Бахер. Вони охрестили їх "мучениками джихаду".

Як зазначив у коментарі виданню голова ШАБАК Ронен Бар, брати входили до ХАМАСу, і раніше були ув'язнені за тероризм. Мурад перебував у в'язниці протягом 2010-2020 років за планування терактів у секторі Гази, а Ібрагім був заарештували у 2014 році за нерозкриту терористичну діяльність.

Видання пише, що бойовики вийшли з автомобіля близько 7:40 ранку, та відкрили вогонь по людях на автобусній зупинці. Під час нападу загинули троє ізраїльтян: 24-річна Лівія Дікман, 73-річний суддя-рабин Ашдода Елімелех Вассерман та 60-річна Ханна Іферган. 

За повідомленням єрусалимської поліції, в тому районі перебували двоє озброєних солдатів ЦАХАЛу у звільненні та озброєний цивільний мешканець. Скооперувавшись, вони відкрили вогонь на враження. Терористи загинули на місці.

ХАМАС зазначає, що теракт є відповіддю на війну Ізраїлю проти терористичної групи в секторі Гази. Вони охрестили знищених бойовиків "мучениками джихаду", та заявили про "помсту ізраїльським дітям".

Нагадаємо, що раніше шаріатські терористи висловили вдячність російському президенту Володимиру Путіну "за його позицію", пообіцявши звільнити громадян РФ з полону. Водночас як Ізраїль, так і ХАМАС Ізраїль мають намір звільнити більше людей через катарське посередництво. 

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