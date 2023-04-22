Хакеры РФ атаковали авиадиспетчерскую службу Европы: что известно

Самолет, приземляющийся в аэропорту. Фото: Апостроф

Сегодня, 22 апреля, российские хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Европы. Компания Eurocontrol заявляет, что изменений для гражданских нет.

Об этом информирует The Wall Street Journal.

Читайте также:

Хакеры РФ атаковали авиадиспетчерскую Европу

Нападение подверглось агентство Eurocontrol, которое координирует деятельность национальных авиационно-диспетчерских служб Европы. Кибератака со стороны пророссийской группировки началась в среду и продолжается по сей день.

Компания заявляет, что воздушному движению и системам управления ничего не угрожает, никаких изменений в расписании маршрутов нет. Однако агентство испытывает определенные технологические сложности, включая сбои в системах связи, а некоторым авиакомпаниям для управления рейсами пришлось использовать старую систему.

Напомним, что российские хакеры стремятся взорвать или уничтожить критически важную инфраструктуру Великобритании. Кабинет министров в скором времени должен сообщить о такой угрозе.