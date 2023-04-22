Хакеры РФ атаковали авиадиспетчерскую службу Европы: что известно
Сегодня, 22 апреля, российские хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Европы. Компания Eurocontrol заявляет, что изменений для гражданских нет.
Об этом информирует The Wall Street Journal.
Хакеры РФ атаковали авиадиспетчерскую Европу
Нападение подверглось агентство Eurocontrol, которое координирует деятельность национальных авиационно-диспетчерских служб Европы. Кибератака со стороны пророссийской группировки началась в среду и продолжается по сей день.
Компания заявляет, что воздушному движению и системам управления ничего не угрожает, никаких изменений в расписании маршрутов нет. Однако агентство испытывает определенные технологические сложности, включая сбои в системах связи, а некоторым авиакомпаниям для управления рейсами пришлось использовать старую систему.
Напомним, что российские хакеры стремятся взорвать или уничтожить критически важную инфраструктуру Великобритании. Кабинет министров в скором времени должен сообщить о такой угрозе.