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Хакеры РФ атаковали авиадиспетчерскую службу Европы: что известно

22 апреля 2023 18:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Хакеры РФ атаковали авиадиспетчерскую службу Европы: что известно
Самолет, приземляющийся в аэропорту. Фото: Апостроф
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, российские хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Европы. Компания Eurocontrol заявляет, что изменений для гражданских нет.

Об этом информирует The Wall Street Journal.

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Нападение подверглось агентство Eurocontrol, которое координирует деятельность национальных авиационно-диспетчерских служб Европы. Кибератака со стороны пророссийской группировки началась в среду и продолжается по сей день.

Компания заявляет, что воздушному движению и системам управления ничего не угрожает, никаких изменений в расписании маршрутов нет. Однако агентство испытывает определенные технологические сложности, включая сбои в системах связи, а некоторым авиакомпаниям для управления рейсами пришлось использовать старую систему.

Напомним, что российские хакеры стремятся взорвать или уничтожить критически важную инфраструктуру Великобритании. Кабинет министров в скором времени должен сообщить о такой угрозе.

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