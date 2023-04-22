Хакери РФ атакували авіадиспетчерську службу Європи: що відомо
Сьогодні, 22 квітня, російські хакери атакували авіадиспетчерську службу Європи. Компанія Eurocontrol заявляє, що змін для цивільних немає.
Про це інформує The Wall Street Journal.
Хакери РФ атакували авіадиспетчерську Європи
Нападу зазнало агентство Eurocontrol, яке координує діяльність національних авіаційно-диспетчерських служб Європи. Кібератака з боку проросійського угруповання розпочалася в середу і триває досі.
Компанія заявляє, що повітряному руху та системам управління ніщо не загрожує, жодних змін у розкладі маршрутів немає. Однак агентство зазнає певних технологічних складнощів, включаючи збої в системах зв'язку, а деяким авіакомпаніям для управління рейсами довелося використовувати стару систему.
Нагадаємо, що російські хакери прагнуть підірвати або знищити критично важливу інфраструктуру Великої Британії. Кабінет міністрів незабаром повинен повідомити про таку загрозу.