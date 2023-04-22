Хакери РФ атакували авіадиспетчерську службу Європи: що відомо

Літак, який приземляється в аеропорту. Фото: Апостроф

Сьогодні, 22 квітня, російські хакери атакували авіадиспетчерську службу Європи. Компанія Eurocontrol заявляє, що змін для цивільних немає.

Про це інформує The Wall Street Journal.

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Нападу зазнало агентство Eurocontrol, яке координує діяльність національних авіаційно-диспетчерських служб Європи. Кібератака з боку проросійського угруповання розпочалася в середу і триває досі.

Компанія заявляє, що повітряному руху та системам управління ніщо не загрожує, жодних змін у розкладі маршрутів немає. Однак агентство зазнає певних технологічних складнощів, включаючи збої в системах зв'язку, а деяким авіакомпаніям для управління рейсами довелося використовувати стару систему.

Нагадаємо, що російські хакери прагнуть підірвати або знищити критично важливу інфраструктуру Великої Британії. Кабінет міністрів незабаром повинен повідомити про таку загрозу.