Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Хакери РФ атакували авіадиспетчерську службу Європи: що відомо arrow

Хакери РФ атакували авіадиспетчерську службу Європи: що відомо

22 квітня 2023 18:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Хакери РФ атакували авіадиспетчерську службу Європи: що відомо
Літак, який приземляється в аеропорту. Фото: Апостроф
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 22 квітня, російські хакери атакували авіадиспетчерську службу Європи. Компанія Eurocontrol заявляє, що змін для цивільних немає.

Про це інформує The Wall Street Journal.

Читайте також:

Хакери РФ атакували авіадиспетчерську Європи

Нападу зазнало агентство Eurocontrol, яке координує діяльність національних авіаційно-диспетчерських служб Європи. Кібератака з боку проросійського угруповання розпочалася в середу і триває досі. 

Компанія заявляє, що повітряному руху та системам управління ніщо не загрожує, жодних змін у розкладі маршрутів немає. Однак агентство зазнає певних технологічних складнощів, включаючи збої в системах зв'язку, а деяким авіакомпаніям для управління рейсами довелося використовувати стару систему.

Нагадаємо, що російські хакери прагнуть підірвати або знищити критично важливу інфраструктуру Великої Британії. Кабінет міністрів незабаром повинен повідомити про таку загрозу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB