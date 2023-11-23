Руководитель российской "Справедливой России" похитил и удочерил украинского ребенка
Глава российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов удочерил похищенную в 2022 году из Херсонской области 10-месячную девочку. В официальных документах политик сменил ребенку имя, фамилию, отчество, а также место рождения ребенка.
Об этом сообщило издание "Важные истории".
Как жена Миронова похитила ребенка из оккупированной части Херсонской области
В конце августа 2022 года пятая жена главы "Справедливой России" Сергея Миронова Инна Варламова и его заместитель Яна Лантратова приехали в оккупированную Херсонскую область.
Обратно в Россию обе женщины вернулись вместе с воспитанниками Херсонского дома ребенка.
"Местные оккупационные власти выдали на них доверенность на вывоз двоих детей — 10-месячной Маргариты Прокопенко и двухлетнего Ильи Ващенко", — говорится в статье.
Оказавшиеся в распоряжении СМИ документы свидетельствуют, что в декабре 2022 года Миронов и Варламова удочерили Маргариту и поменяли ее личные данные.
"Девочка стала Мариной Сергеевной Мироновой. Ей поменяли не только имя и родителей, но и место рождения: вместо украинского Херсона — подмосковный Подольск", — говорится в тексте материала.
Один из источников "Важных историй" сообщил, что биологическую мать Маргариты лишили родительских прав, а отец умер, однако у нее есть другие родственники. Судьба Ильи Ващенко неизвестна. Журналисты выяснили, что год спустя после депортации, в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении. Так, стало известно, что мальчик находится в Московской области.
По мнению юристов, случай Маргариты — первый документально доказанный случай усыновления украинского ребенка российским политиком такого ранга. С точки зрения международного права, это может квалифицироваться как военное преступление и считаться геноцидом.
Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал о создании новых механизмов для возвращения украинских детей, похищенных Россией. Известно около 20 тысяч незаконно перемещенных детей. Сейчас самое большое количество именно из Донецкой области.
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