Керівник російської "Справедливой России" викрав та удочерив українську дитину

Глава російської партії "Справедливая Россия" Сергій Миронов. Фото: росЗМІ

Очільник російської партії "Справедливая Россия" Сергій Миронов удочерив викрадену у 2022 році з Херсонської області 10-місячну дівчинку. В офіційних документах політик змінив дитині ім'я, прізвище, по батькові, а також місце народження дитини.

Про це повідомило видання "Важные истории".

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Наприкінці серпня 2022 року п'ята дружина глави "Справедливой России" Сергія Миронова Інна Варламова та його заступниця Яна Лантратова приїхали в окуповану Херсонську область.

Назад до Росії обидві жінки повернулись разом із вихованцями Херсонського будинку дитини.

"Місцева окупаційна влада видала на них довіреність на вивезення двох дітей — 10-місячної Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка", — йдеться у статті.

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Документи, які опинились у розпорядженні ЗМІ, свідчать, що у грудні 2022 року Миронов та Варламова удочерили Маргариту і поміняли її особисті дані.

"Дівчинка стала Мариною Сергіївною Мироновою. Дитині змінили не лише ім'я та батьків, а й місце народження: замість українського Херсона — підмосковний Подольськ", — йдеться у тексті матеріалу.

Документ про зміну особистих даних Маргарити. Фото: "Важные истории"

Одне з джерел "Важных историй" повідомило, що біологічну матір Маргарити позбавили батьківських прав, а батько помер, проте в неї є інші родичі. Доля Іллі Ващенка невідома. Журналісти з'ясували, що через рік після депортації, у вересні 2023 року, він отримав нове свідоцтво про народження. Так стало відомо, що хлопчик перебуває в Московській області.

На думку юристів, випадок Маргарити — перший документально доведений випадок усиновлення української дитини російським політиком такого рангу. З точки зору міжнародного права це може кваліфікуватися як воєнний злочин та вважатись геноцидом.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін розповів про створення нових механізмів для повернення українських дітей, викрадених Росією. Відомо про близько 20 тисяч незаконно переміщених дітей. Наразі найбільша кількість саме із Донецької області.