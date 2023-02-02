Воспитательница, пытавшая детей в детском саду, получила подозрение

В суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения

Офис генпрокурора вручил подозрение воспитательнице детдома, избившей двух малолетних детей. Женщина показательно пытала двух девочек, чтобы запугать других.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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По данным следователей, подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за несоблюдения установленных ею правил проживания.

"Подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью в разные части тела. Чтобы запугать других детей, она также избила прутом 9-летнюю воспитанницу дома", — рассказали правоохранители.

Известно, что пострадавшие девочки и еще 17 детей, которые находились на попечении и проживали в доме, изъяты. Они находятся в больнице, их осмотрят медики.

Сейчас горе-воспитательница задержана. В суд уже направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Напомним, накануне руководитель Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал об этом инциденте. По данным полиции, такие методы "воспитания" в этом заведении применялись регулярно.

Как известно, за побои и издевательства над несовершеннолетними питомцами ее могут приговорить к шести годам лишения свободы.

Также ранее мы писали, что жителя села Лощиновка Измаильского района признали виновным в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.