Воспитательница, пытавшая детей в детском саду, получила подозрение

Пытки малолетних детей: воспитательница детдома получила подозрение
Офис генпрокурора вручил подозрение воспитательнице детдома, избившей двух малолетних детей. Женщина показательно пытала двух девочек, чтобы запугать других.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Подробности
По данным следователей, подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за несоблюдения установленных ею правил проживания.
"Подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью в разные части тела. Чтобы запугать других детей, она также избила прутом 9-летнюю воспитанницу дома", — рассказали правоохранители.
Известно, что пострадавшие девочки и еще 17 детей, которые находились на попечении и проживали в доме, изъяты. Они находятся в больнице, их осмотрят медики.
Сейчас горе-воспитательница задержана. В суд уже направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.
Напомним, накануне руководитель Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал об этом инциденте. По данным полиции, такие методы "воспитания" в этом заведении применялись регулярно.
Как известно, за побои и издевательства над несовершеннолетними питомцами ее могут приговорить к шести годам лишения свободы.
Также ранее мы писали, что жителя села Лощиновка Измаильского района признали виновным в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.