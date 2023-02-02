Вихователька, яка катувала дітей у дитсадку, отримала підозру

До суду скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу

Офіс генпрокурора вручив підозру виховательці дитбудинку, яка побила двох малолітніх дітей. Жінка показово катувала двох дівчаток, аби залякати інших.

Про це інформує пресслужба відомства.

Деталі

За даними слідчих, підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через недотримання, встановлених нею правил проживання.

"Підозрювана покликала 11-річну дівчинку в одну із кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Щоб залякати інших дітей, вона також побила лозиною 9-річну вихованку будинку", — розповіли правоохоронці.

Відомо, що постраждалі дівчатка та ще 17 дітей, які перебували під опікою і проживали у будинку, вилучені. Вони знаходяться у лікарні, їх оглянуть медики.

Наразі горе-виховательку затримано. До суду вже скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, напередодні керівник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів про цей інцидент. За даними поліції, такі методи "виховання" у цьому закладі застосовувались регулярно.

Як відомо, за побої та знущання над неповнолітніми вихованцями її можуть засудити до шести років позбавлення волі.

Також, раніше ми писали, що мешканця села Лощинівка Ізмаїльського району визнали винним у зґвалтуванні та умисному вбивстві 8-річної дівчинки. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.