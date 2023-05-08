Кардиолог из немецкой клиники "Шарите" был задержан по подозрению в убийстве

Клиника в Берлине "Шарите". Фото: pixabay

В Германии задержан кардиолог. Врача из Берлинской клиники "Шарите" подозревают в убийстве пациентов, которым он давал высокие дозы успокаивающего, из-за чего они умирали.

Об этом информирует Berliner Zeitung.

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Отмечается, что кардиолог Берлинской клиники "Шарите" был задержан после смерти двух тяжелобольных пациентов. Его подозревают в причастности к их гибели.

В 2021 и 2022 годах пациентам в реанимационном отделении в двух случаях сознательно вводили настолько высокие успокаивающие дозы, что привели к смерти. Прокурор сообщил, что мужчину уволили еще в августе 2022 года.

В Германии прокуратура уже начала расследование после жалобы от клиники. Местные власти заявили, что ордер на арест может быть принят только после медицинского заключения.

Также сообщается, что сегодня, 8 мая, обвиняемый предстанет перед следователем судьей окружного суда Тиргартена для выдачи ордера на арест.

Напомним, что американские врачи успешно провели первую внутриутробную операцию на мозге плода. Еще нерожденный ребенок имел болезнь под названием мальформация вены Галена, являющейся сосудистой аномалией.