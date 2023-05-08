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Кардіолога з німецької клініки "Шаріте" затримали за підозрою у вбивстві

8 травня 2023 16:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Кардіолога з німецької клініки "Шаріте" затримали за підозрою у вбивстві
Клініка в Берліні "Шаріте". Фото: pixabay
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Німеччині затримали кардіолога. Лікаря з Берлінської клініки "Шаріте" підозрюють у вбивстві пацієнтів, яким він давав високі дози заспокійливого через що вони помирали. 

Про це інформує Berliner Zeitung.

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У Німеччині затримали кардіолога

Зазначається, що кардіолога Берлінської клініки "Шаріте" затримали після смерті двох тяжкохворих пацієнтів. Його підозрюють у причетності до їх загибелі.

У 2021 та 2022 роках пацієнтам у реанімаційному відділенні у двох випадках свідомо вводили настільки високі дози заспокійливого, що призвели до смерті. Прокурор повідомив, що чоловіка звільнили ще в серпні 2022 року.

У Німеччині прокуратура вже почала розслідування після скарги від клініки. Місцева влада заявила, що ордер на арешт, може бути прийнятий лише після медичного висновку. 

Також повідомляється, що сьогодні, 8 травня, обвинувачений постане перед слідчим суддею окружного суду Тіргартена для видачі ордера на арешт. 

Нагадаємо, що американські лікарі успішно провели першу внутрішньоутробну операцію на мозку плода. Ще ненароджена дитина мала хворобу під назвою мальформація вени Галена, що є судинною аномалією.

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