Кабмин подготовил санкции против Сирии, их рассмотрит СНБО
7 апреля Кабинет Министров поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против Сирии. Страна поддерживает путинский режим и помогает россии в незаконных действиях против Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Санкции против Сирии
Предварительно предложения уже были рассмотрены и рекомендованы для представления в СНБОУ Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины Юлии Свириденко.
"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки российского оружия, применяемого против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии путинского режима. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики можно продолжать долго. И наше государство, бесспорно, на них реагирует. Уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы. Сегодня Правительство предложило финальную, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии – введение секторальных санкций против страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", — отметила Юлия Свириденко.
Согласно решению Правительства против Сирии предлагается ввести, в частности, следующие санкции:
- ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрет на осуществление инвестиций в Сирию
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов резидентами за пределы нашего государства
- запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики
- запрет передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности
- запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам
Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.
Напомним, что самолеты россии продолжают полеты над американскими военными базами в Сирии. Это происходит почти каждый день с начала весны. Россияне пытаются спровоцировать США.