Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Кабмин подготовил санкции против Сирии, их рассмотрит СНБО arrow

Кабмин подготовил санкции против Сирии, их рассмотрит СНБО

7 апреля 2023 19:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Санкции против Сирии, поддерживающей агрессора
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

7 апреля Кабинет Министров поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против Сирии. Страна поддерживает путинский режим и помогает россии в незаконных действиях против Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Читайте также:

Санкции против Сирии

Предварительно предложения уже были рассмотрены и рекомендованы для представления в СНБОУ Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки российского оружия, применяемого против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии путинского режима. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики можно продолжать долго. И наше государство, бесспорно, на них реагирует. Уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы. Сегодня Правительство предложило финальную, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии – введение секторальных санкций против страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", — отметила Юлия Свириденко.

Согласно решению Правительства против Сирии предлагается ввести, в частности, следующие санкции:

  • ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрет на осуществление инвестиций в Сирию
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов резидентами за пределы нашего государства
  • запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики
  • запрет передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности
  • запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам

Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.

Напомним, что самолеты россии продолжают полеты над американскими военными базами в Сирии. Это происходит почти каждый день с начала весны. Россияне пытаются спровоцировать США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB