Кабмин подготовил санкции против Сирии, их рассмотрит СНБО

Санкции против Сирии, поддерживающей агрессора

7 апреля Кабинет Министров поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против Сирии. Страна поддерживает путинский режим и помогает россии в незаконных действиях против Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Санкции против Сирии

Предварительно предложения уже были рассмотрены и рекомендованы для представления в СНБОУ Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки российского оружия, применяемого против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии путинского режима. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики можно продолжать долго. И наше государство, бесспорно, на них реагирует. Уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы. Сегодня Правительство предложило финальную, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии – введение секторальных санкций против страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", — отметила Юлия Свириденко.

Согласно решению Правительства против Сирии предлагается ввести, в частности, следующие санкции:

ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрет на осуществление инвестиций в Сирию

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов резидентами за пределы нашего государства

запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики

запрет передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности

запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам

Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.

Напомним, что самолеты россии продолжают полеты над американскими военными базами в Сирии. Это происходит почти каждый день с начала весны. Россияне пытаются спровоцировать США.