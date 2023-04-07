Кабмін підготував санкції проти Сирії, їх розгляне РНБО

Санкції проти Сирії, яка підтримує агресора

7 квітня Кабінет Міністрів підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії. Країна підтримує путінський режим та допомагає рф у незаконних діях проти України.

Про це інформує Урядовий портал.

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Санкції проти Сирії

Попередньо пропозиції вже були розглянуті та рекомендовані до подання в РНБОУ Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

"Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР", постачання росії зброї, яка застосовується проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії путінського режиму. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Й наша держава, безперечно, на них реагує. Вже запроваджені санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки. Сьогодні Уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на п’ятдесят років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго", — зазначила Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням Уряду проти Сирії пропонується запровадити, зокрема наступні санкції:

обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій із резидентами Сирійської Арабської Республіки, операцій із переробки із підприємствами-резидентами САР, заборона здійснення інвестицій в Сирію

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів САР, запобігання виведенню ними капіталів резидентами за межі нашої держави

заборона здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирійської Арабської Республіки

заборона передання резидентам Сирійської Арабської Республіки технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності

заборона заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором САР до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів

Запропоновані Урядом санкції стануть чинними після ухвалення відповідного рішення РНБО, введення його в дію Президентом України та затвердження постановою Верховної Ради України.

Нагадаємо, що літаки рф продовжують польоти над американськими військовими базами у Сирії. Це відбувається майже щодня від початку весни. Росіяни намагаються спровокувати США.