Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Инструктор автошколы и две чиновницы: СБУ рассказала о новых задержаниях коллаборантов arrow

Инструктор автошколы и две чиновницы: СБУ рассказала о новых задержаниях коллаборантов

29 марта 2023 14:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
СБУ отчиталась о задержании еще трех коллаборантов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей. Среди задержанных чиновница Купянского горсовета и бывший "чиновник Херсонского МВД".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Читайте также:

Что известно о задержанных коллаборантах

Одной из фигуранток оказалась бывшая чиновница лицензионно-разрешительного отдела Купянского городского совета.

"После временного захвата города она поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды оккупационной администрации. С "переназначением в должности" коллаборантка начала выполнять указания кремля по переустройству работы местного украинского бизнеса в пользу россии", — рассказали в спецслужбе.

После освобождения города злоумышленница, как говорится в сообщении, переехала к матери в Харьков, где надеялась избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и доставили в Купянскую окружную прокуратуру для вручения подозрения.

Коллаборанты СБУ задержания

"Еще одной коллаборанткой является 65-летняя жительница Волчанска на Харьковщине, которая во время оккупации района добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный отдел пенсионного фонда. На этой должности она формировала штат псевдоучреждения. Кроме того, женщина передала оккупационным властям данные местных жителей, которые находились в затруднительном материальном положении, чтобы выполнить планы москвы по принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

Коллаборанты СБУ задержания

Кроме того, в Херсоне разоблачен местный житель, бывший инструктор автошколы. После временного захвата города он вступил в ряды оккупационного "главного управления МВД Херсонской области". Руководители псевдоучреждения назначили его "специалистом отдела регистрации транспортных средств".

"После освобождения Херсона злоумышленник, пытаясь избежать наказания, сменил три адреса проживания. Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из поселков вблизи областного центра", — рассказали в СБУ.

Коллаборанты СБУ задержания

Вражеским приспешникам объявлено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что бывший патрульный полицейский в Изюме предал Украину и пошел на сотрудничество с оккупационной "администрацией". За это ему грозит тюремный срок.

Также прокуратура Купянского округа Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении 38-летней женщины, подозреваемой в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:54 Маляр сообщила о намерениях рф сорвать мобилизацию в Украине

16:51 Вероятный конкурент Трампа на выборах США Майк Помпео посетит Украину

16:50 В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов

16:48 Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось

Новина з фото

16:44 Умер украинский композитор, работавший с Кароль, Билык и другими артистами: причина смерти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:40 Залужный провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе: ключевые вопросы

16:40 СБУ вручила подозрение коллаборанту, формирующему "российский батальон" в Херсонской области

16:33 НАТО усилит поддержку Молдовы, не нарушая ее нейтралитет, — заместитель генсека альянса

16:30 Довоенные налоги и проверки бизнеса с июля: Гетманцев объяснил важность изменений

16:29 В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

Новина з відео

15:37 "Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

Новина з відео

14:20 В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды

Новина з відео

13:50 В Одессе впервые сделали уникальную операцию на сердце

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:14 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали

Новина з відео

12:50 "Трудно это вспоминать", — Виталий Ким о прошлогоднем ударе по Николаевской ОВА

Новина з відео

12:27 Жена Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье

Новина з відео

12:20 Оккупанты начали использовать управляемые бомбы: Гуменюк объяснила принцип их работы

Новина з відео

11:29 Амстердам запустил рекламу, чтобы уменьшить количество британских туристов: подробности

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Актуальное по теме

None 29 Март 16:51

Маляр сообщила о намерениях рф сорвать мобилизацию в Украине

None 29 Март 16:51

Вероятный конкурент Трампа на выборах США Майк Помпео посетит Украину

None 29 Март 16:34

В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов

None 29 Март 16:51

Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB