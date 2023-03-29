Инструктор автошколы и две чиновницы: СБУ рассказала о новых задержаниях коллаборантов

СБУ отчиталась о задержании еще трех коллаборантов

Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей. Среди задержанных чиновница Купянского горсовета и бывший "чиновник Херсонского МВД".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно о задержанных коллаборантах

Одной из фигуранток оказалась бывшая чиновница лицензионно-разрешительного отдела Купянского городского совета.

"После временного захвата города она поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды оккупационной администрации. С "переназначением в должности" коллаборантка начала выполнять указания кремля по переустройству работы местного украинского бизнеса в пользу россии", — рассказали в спецслужбе.

После освобождения города злоумышленница, как говорится в сообщении, переехала к матери в Харьков, где надеялась избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и доставили в Купянскую окружную прокуратуру для вручения подозрения.

"Еще одной коллаборанткой является 65-летняя жительница Волчанска на Харьковщине, которая во время оккупации района добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный отдел пенсионного фонда. На этой должности она формировала штат псевдоучреждения. Кроме того, женщина передала оккупационным властям данные местных жителей, которые находились в затруднительном материальном положении, чтобы выполнить планы москвы по принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсоне разоблачен местный житель, бывший инструктор автошколы. После временного захвата города он вступил в ряды оккупационного "главного управления МВД Херсонской области". Руководители псевдоучреждения назначили его "специалистом отдела регистрации транспортных средств".

"После освобождения Херсона злоумышленник, пытаясь избежать наказания, сменил три адреса проживания. Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из поселков вблизи областного центра", — рассказали в СБУ.

Вражеским приспешникам объявлено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что бывший патрульный полицейский в Изюме предал Украину и пошел на сотрудничество с оккупационной "администрацией". За это ему грозит тюремный срок.

Также прокуратура Купянского округа Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении 38-летней женщины, подозреваемой в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).