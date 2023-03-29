Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Інструктор автошколи і дві чиновниці: СБУ розповіла про нові затримання колаборантів arrow

Інструктор автошколи і дві чиновниці: СБУ розповіла про нові затримання колаборантів

29 березня 2023 14:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ відзвітувала про затримання ще трьох колаборантів
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей. Серед затриманих чиновниця Куп’янської міськради та колишній "посадовець Херсонського МВС". 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

Читайте також:

Що відомо про затриманих колаборантів

Однією із фігуранток виявилась колишня посадовиця ліцензійно-дозвільного відділу Куп‘янської міської ради.

"Після тимчасового захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації. З "перепризначенням на посаді" колаборантка розпочала виконувати вказівки кремля щодо перелаштування роботи місцевого українського бізнесу на користь рф", — розповіли у спецслужбі. 

Після звільнення міста зловмисниця, як зазначається у повідомленні, переїхала до матері у Харків, де сподівалась уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування та доставили до Куп’янської окружної прокуратури для вручення підозри.

Колаборанти СБУ затримання

"Ще однією колаборанткою є 65-річна мешканка Вовчанська на Харківщині, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий "відділ пенсійного фонду". На цій "посаді" вона формувала "штат" псевдоустанови. Крім того, жінка передала окупаційній владі персональні дані місцевих мешканців, які перебували у скрутному матеріальному становищі, щоб виконати плани москви щодо примусової паспортизації жителів окупованих територій", — йдеться у повідомленні. 

Колаборанти СБУ затримання

Крім того, у Херсоні викрито місцевого жителя, колишнього інструктора автошколи. Після тимчасового захоплення міста він вступив до лав окупаційного "головного управління МВС Херсонської області". Очільники псевдоустанови призначили його "спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів".

"Після звільнення Херсона зловмисник, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання. Але співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали в одному із селищ поблизу обласного центру", — розповіли в СБУ. 

Колаборанти СБУ затримання

Наразі ворожим поплічникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, раніше у Офісі генпрокурора повідомили, що колишній патрульний поліцейський у Ізюмі зрадив Україну і пішов на співпрацю із окупаційною "адміністрацією". За це йому загрожує тюремний строк.

Також прокуратура Куп'янського округу Харківської області порушила кримінальну справу стосовно 38-річної жінки, яку підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

16:15 Українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати

16:06Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки

16:05 Бер Гріллз став амбасадором UNITED24 і просуватиме напрямок "Відбудови України"

15:59 Літає лише одна компанія: як виживає сьогодні українська авіагалузь

15:55 Українські партизани продовжують повідомляти про позиції росіян, — ЦНС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

15:51 Дженніфер Еністон у напівпрозорій мінісукні підкорила прем'єру нового фільму

15:50 Комунальний медзаклад в Одесі переплатив 4,4 млн грн за обладнання

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з фото

15:27 Український фотограф Євген Малолєтка отримав престижну нагороду за репортаж із Маріуполя

15:27 Україна готується до контрнаступу за декількома напрямками, — Резніков

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Актуальне по темі

None 29 Березень 16:14

Українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати

None 29 Березень 16:06

Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки

None 29 Березень 16:05

Бер Гріллз став амбасадором UNITED24 і просуватиме напрямок "Відбудови України"

None 29 Березень 15:59

Літає лише одна компанія: як виживає сьогодні українська авіагалузь

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB