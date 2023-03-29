Інструктор автошколи і дві чиновниці: СБУ розповіла про нові затримання колаборантів

СБУ відзвітувала про затримання ще трьох колаборантів

Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей. Серед затриманих чиновниця Куп’янської міськради та колишній "посадовець Херсонського МВС".

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Що відомо про затриманих колаборантів

Однією із фігуранток виявилась колишня посадовиця ліцензійно-дозвільного відділу Куп‘янської міської ради.

"Після тимчасового захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації. З "перепризначенням на посаді" колаборантка розпочала виконувати вказівки кремля щодо перелаштування роботи місцевого українського бізнесу на користь рф", — розповіли у спецслужбі.

Після звільнення міста зловмисниця, як зазначається у повідомленні, переїхала до матері у Харків, де сподівалась уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування та доставили до Куп’янської окружної прокуратури для вручення підозри.

"Ще однією колаборанткою є 65-річна мешканка Вовчанська на Харківщині, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий "відділ пенсійного фонду". На цій "посаді" вона формувала "штат" псевдоустанови. Крім того, жінка передала окупаційній владі персональні дані місцевих мешканців, які перебували у скрутному матеріальному становищі, щоб виконати плани москви щодо примусової паспортизації жителів окупованих територій", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Херсоні викрито місцевого жителя, колишнього інструктора автошколи. Після тимчасового захоплення міста він вступив до лав окупаційного "головного управління МВС Херсонської області". Очільники псевдоустанови призначили його "спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів".

"Після звільнення Херсона зловмисник, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання. Але співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали в одному із селищ поблизу обласного центру", — розповіли в СБУ.

Наразі ворожим поплічникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, раніше у Офісі генпрокурора повідомили, що колишній патрульний поліцейський у Ізюмі зрадив Україну і пішов на співпрацю із окупаційною "адміністрацією". За це йому загрожує тюремний строк.

Також прокуратура Куп'янського округу Харківської області порушила кримінальну справу стосовно 38-річної жінки, яку підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).