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Насиловал и запугивал: в Украине российскому оккупанту объявили подозрение

10 августа 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Насиловал и запугивал: в Украине российскому оккупанту объявили подозрение
Российский оккупант. Фото: Офис генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Прокуроры из Херсонской области предъявили обвинение военнослужащему из России за нарушение законов и принципов ведения войны. Оккупант систематически насиловал и запугивал местную жительницу.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Материалы следствия

Согласно материалам следствия, 30-летний представитель Росгвардии, которій родом из Дагестана и занимает должность младшего сержанта 94 полка, в период оккупации Херсонской области регулярно подвергал местную женщину психологическому и физическому насилию.

Под угрозой коллективного изнасилования он вынуждал ее к интимным отношениям. В дополнение к этому он неоднократно говорил о том, что задерживает и мучает местных граждан, мотивируя свои действия инструкциями российских спецслужб.

Несмотря на просьбы жертвы и ее жалобы на ухудшение здоровья, военнослужащий не прекращал свои действия. Кроме того, оккупант заставлял свою жертву употреблять неизвестные препараты, которые еще больше ухудшали ее состояние.

Напомним, что прокуратура и СБУ завершили специальное досудебное расследование в отношении 35-летнего командира расчета ОРВ 1-го стрелкового батальона ВС РФ с позывным "Бублик". Военнослужащий совершал сексуальное насилие в отношении мирной жительницы Изюмщины.

 

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