Ґвалтував і залякував: в Україні російському окупанту оголосили підозру

Російський окупант. Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори з Херсонської області звинуватили військовослужбовця з Росії за порушення законів і принципів ведення війни. Окупант систематично ґвалтував і залякував місцеву мешканку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Матеріали слідства

Згідно з матеріалами слідства, 30-річний представник Росгвардії, що родом з Дагестану й обіймає посаду молодшого сержанта 94 полку, в період окупації території Херсонської області регулярно зводив на місцеву жінку психологічну та фізичну наругу.

Під загрозою колективного зґвалтування він змушував її до інтимних відносин. На додаток до цього він неодноразово говорив про те, що затримує і мучить місцевих громадян, мотивуючи свої дії інструкціями російських спецслужб.

Попри прохання жертви та її скарги на погіршення здоров'я, військовослужбовець не припиняв своїх дій. Крім того, окупант змушував свою жертву вживати невідомі препарати, які ще більше погіршували її стан.

Нагадаємо, що прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування щодо 35-річного командира розрахунку ГРВ 1-го стрілецького батальйону ЗС РФ із позивним "Бублик". Військовослужбовець чинив сексуальне насильство щодо мирної мешканки Ізюмщини.