Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Гражданин РФ зарабатывал на производстве консерв для ВСУ и не платил налоги, — БЕБ arrow

Гражданин РФ зарабатывал на производстве консерв для ВСУ и не платил налоги, — БЕБ

3 ноября 2023 17:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Гражданин РФ зарабатывал на производстве консерв для ВСУ и не платил налоги, — БЕБ
Изъятая у подозреваемых продукция. Фото: БЕБ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бюро экономической безопасности Украины объявило о подозрении руководителям компаний-производителей консервов для Минобороны. Их разоблачили, как уклоняющихся от уплаты налогов.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Читайте также:

БЭБ разоблачил уклонение от уплаты налогов

"Несмотря на давление, обращение в ГО, жалобы и многочисленные публичные обвинения детективы БЭБ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 32 млн грн налогов двум руководителям обществ, производивших консервную продукцию", — говорится в сообщении.

Сообщается, что работники БЭБ разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов. Установлено, что они сотрудничали с производителем полуфабрикатов, бенефициарным владельцем которого является гражданин России.

"Указанные компании работали в Киевской области и производили консервную продукцию, которая через посредников поставлялась по заказу Минобороны", — подчеркнули в БЭБ.

производители консерв
Продукция, изъятая у подозреваемых. Фото: БЕБ
Консервы, изъятые у подозреваемых
Консервы, изъятые у подозреваемых. Фото: БЕБ

Как работала "схема"

Чтобы уклониться от уплаты налогов, их должностные лица привлекли к незаконной деятельности действующих и бывших руководителей обществ и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Все компании использовали одни и те же помещения и оформляли одних и тех же работников.

Общества перечисляли средства на счета ФЛП за якобы предоставленные транспортные и другие услуги. ФЛП за наличные деньги закупали мясное сырье и поставляли его этим же обществам для изготовления консерв. В то же время производители не соблюдали санитарные нормы, которые могли иметь негативные последствия для заказчиков и потребителей консервов.

При этом, реализация и покупка мясной продукции не отражалась в налоговой отчетности.

Таким образом, государственному бюджету Украины был нанесен ущерб в размере более 32 млн грн неуплаченных налогов.

Изъяты у подозреваемых деньги
Изъяты у подозреваемых деньги. Фото: БЕБ

Подозреваемые давили на БЭБ

В ходе следствия подозреваемые всячески пытались дискредитировать работу детективов: обращались в общественные организации, привлекали СМИ и публично безосновательно обвиняли Бюро в давлении, спекулируя сотрудничеством с Минобороны.

Несмотря на это, по решению суда, консервная продукция без документального происхождения, которая находилась вне баланса обществ, арестована. А двум руководителям сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Ранее мы рассказывали, что в Бюро экономбезопасности и генпрокуратуре заявили, что разоблачили схему уклонения от уплаты налогов львовским ресторанным холдингом FESTrepublic на общую сумму около 50 млн. грн. На основании этого там провели обыски.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме