Гражданин РФ зарабатывал на производстве консерв для ВСУ и не платил налоги, — БЕБ

Изъятая у подозреваемых продукция. Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности Украины объявило о подозрении руководителям компаний-производителей консервов для Минобороны. Их разоблачили, как уклоняющихся от уплаты налогов.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

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БЭБ разоблачил уклонение от уплаты налогов

"Несмотря на давление, обращение в ГО, жалобы и многочисленные публичные обвинения детективы БЭБ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 32 млн грн налогов двум руководителям обществ, производивших консервную продукцию", — говорится в сообщении.

Сообщается, что работники БЭБ разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов. Установлено, что они сотрудничали с производителем полуфабрикатов, бенефициарным владельцем которого является гражданин России.



"Указанные компании работали в Киевской области и производили консервную продукцию, которая через посредников поставлялась по заказу Минобороны", — подчеркнули в БЭБ.

Продукция, изъятая у подозреваемых. Фото: БЕБ

Консервы, изъятые у подозреваемых. Фото: БЕБ

Как работала "схема"

Чтобы уклониться от уплаты налогов, их должностные лица привлекли к незаконной деятельности действующих и бывших руководителей обществ и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Все компании использовали одни и те же помещения и оформляли одних и тех же работников.

Общества перечисляли средства на счета ФЛП за якобы предоставленные транспортные и другие услуги. ФЛП за наличные деньги закупали мясное сырье и поставляли его этим же обществам для изготовления консерв. В то же время производители не соблюдали санитарные нормы, которые могли иметь негативные последствия для заказчиков и потребителей консервов.

При этом, реализация и покупка мясной продукции не отражалась в налоговой отчетности.

Таким образом, государственному бюджету Украины был нанесен ущерб в размере более 32 млн грн неуплаченных налогов.

Изъяты у подозреваемых деньги. Фото: БЕБ

Подозреваемые давили на БЭБ

В ходе следствия подозреваемые всячески пытались дискредитировать работу детективов: обращались в общественные организации, привлекали СМИ и публично безосновательно обвиняли Бюро в давлении, спекулируя сотрудничеством с Минобороны.

Несмотря на это, по решению суда, консервная продукция без документального происхождения, которая находилась вне баланса обществ, арестована. А двум руководителям сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Ранее мы рассказывали, что в Бюро экономбезопасности и генпрокуратуре заявили, что разоблачили схему уклонения от уплаты налогов львовским ресторанным холдингом FESTrepublic на общую сумму около 50 млн. грн. На основании этого там провели обыски.